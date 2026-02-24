Slušaj vest

Policijski sindikat traži hapšenja nakon što su ljudi gađali snežnim grudvama njujorške policajce!

Policijski sindikat "Police Benevolent Association" pozvao je na hapšenja i optužbe nakon što je grupa ljudi snimljena kako baca snežne grudve u policajce Njukorka u ponedeljak u parku u donjem Menhetnu.

Incident se dogodio tokom planiranog okupljanja za snežnu bitku u Vašington skver parku, u Grinvič Vilidžu.

Video snimci pokazuju kako policajce prati i ismeva grupa dok se kreću ka policijskom kombiju.

Komesarka njujorške policije Džesika Tiš osudila je događaj na društvenim mrežama, navodeći da je ponašanje prikazano na snimcima “sramotno i kriminalno” i da detektivi istražuju slučaj.

Kongresmenka sa Staten Ajlenda, Nikoli Maljotakis, dodala je: “Ovo je sramota. Gradonačelnik i svi izabrani zvaničnici treba da osude ovaj dečiji napad na našu policiju i da oni koji ne poštuju policajce snose posledice.”

CBS News New York je pokušao da dobije komentar od kancelarije gradonačelnika Zohrana Mamdanija, ali nije odmah dobio odgovor.

(Kurir.rs/CBS/P.V.)

