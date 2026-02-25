Slušaj vest

Evropska unija će nastaviti da pruža sveobuhvatnu podršku Ukrajini, poručili su danas Evropski savet, Evropska komisija i Evropski parlament.

"Evropska unija će nastaviti da pruža sveobuhvatnu političku, finansijsku, ekonomsku, humanitarnu, vojnu i diplomatsku podršku Ukrajini i njenom narodu. Ostajemo najveći donator Ukrajine", naveli su u zajedničkom saopštenju Antonio Košta, Ursula fon der Lajen i Roberta Macola.

U saopštenju se navodi da je EU od 2022. godine Ukrajini donirala skoro 200 milijardi evra.

EU: Rusija nije ostvarila svoje ciljeve

Čelnici EU su dodali i da Rusija nije ostvarila svoje ciljeve, pa zbog toga napada ukrajinske civile.

"Pošto Rusija ne može da napreduje na bojnom polju, ona namerno cilja ukrajinsku civilnu i kritičnu infrastrukturu, uključujući energetsku infrastrukturu, bolnice, škole i stambene zgrade usred teške zime", navodi se u saopštenju.

Oni su takođe izjavili da će EU izdvojiti novih 60 milijardi evra za potrebe ukrajinske vojske.

"Podržavamo sve napore usmerene ka postizanju mira – mira sa dostojanstvom i dugoročnom bezbednošću. Poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta je kamen temeljac. Nijedna zemlja ne može anektirati svog suseda. Granice se ne mogu menjati silom. Agresor se ne može nagraditi", navodi se u saopštenju.