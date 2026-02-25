Slušaj vest

Evropska unija će nastaviti da pruža sveobuhvatnu podršku Ukrajini, poručili su danas Evropski savet, Evropska komisija i Evropski parlament.

"Evropska unija će nastaviti da pruža sveobuhvatnu političku, finansijsku, ekonomsku, humanitarnu, vojnu i diplomatsku podršku Ukrajini i njenom narodu. Ostajemo najveći donator Ukrajine", naveli su u zajedničkom saopštenju Antonio Košta, Ursula fon der Lajen i Roberta Macola.

U saopštenju se navodi da je EU od 2022. godine Ukrajini donirala skoro 200 milijardi evra.

EU: Rusija nije ostvarila svoje ciljeve

Čelnici EU su dodali i da Rusija nije ostvarila svoje ciljeve, pa zbog toga napada ukrajinske civile.

"Pošto Rusija ne može da napreduje na bojnom polju, ona namerno cilja ukrajinsku civilnu i kritičnu infrastrukturu, uključujući energetsku infrastrukturu, bolnice, škole i stambene zgrade usred teške zime", navodi se u saopštenju.

Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Oni su takođe izjavili da će EU izdvojiti novih 60 milijardi evra za potrebe ukrajinske vojske.

"Podržavamo sve napore usmerene ka postizanju mira – mira sa dostojanstvom i dugoročnom bezbednošću. Poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta je kamen temeljac. Nijedna zemlja ne može anektirati svog suseda. Granice se ne mogu menjati silom. Agresor se ne može nagraditi", navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaBRITANIJA I FRANCUSKA BI MOGLE DA PRESTANU DA POSTOJE! Kuznjecov upozorio London i Pariz na POGUBNE posledice davanja nuklearnog oružja! (FOTO)
Screenshot 2026-02-24 112333.png
PlanetaBRITANIJA SPREMILA "IZNENAĐENJE" RUSIJI NA 4. GODIŠNJICU POČETKA RATA! Uvela im NAJJAČE sankcije do sada!
shutterstock_2334371789 copy.jpg
PlanetaNEKRETNINE KAO TROJANCI! Rusija okružuje vojne baze širom Evrope dok sprema napade?!
Vladimir Putin
PlanetaPOKUŠAJ ATENTATA NA PUTINOVOG GENERALA UMALO DOVEO DO KATASTROFALNIH POSLEDICA! Za dlaku izbegnut NAJGORI scenario, Rusija se jedva suzdržala? (FOTO)
Rusija Ukrajina Vladimir Putin