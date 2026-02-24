Slušaj vest

Francuske vlasti odlučile su da ukinu direktan pristup francuske vlade američkom ambasadoru Čarlsu Kušneru, koji je ignorisao poziv Ministarstva spoljnih poslova posle komentara o nedavnoj smrti francuskog aktiviste ekstremne desnice, preneli su danas francuski mediji.

Kušner je pozvan jer je američka ambasada objavila saopštenje administracije SAD u vezi sa smrću 23-godišnjeg Kantena Deranka, koga su na smrt pretukli pripadnici radikalne levice u Lionu. Ambasada je navela da ta informacija o smrti Deranka treba da sve zabrine.

Kušner "se nije pojavio" uprkos pozivu francuskog ministra spoljnih poslova Žan-Noela Baroa, saopštilo je franucusko ministarstvo.

Diplomatski izvori su naveli da je Kušnera zastupao zvaničnik američke ambasade, jer je ambasador imao lične obaveze.

"Kada neko ima čast da predstavlja svoju zemlju, SAD, u Francuskoj kao ambasador, on treba da poštuje najosnovnije diplomatske običaje i odaziva se pozivima Ministarstva spoljnih poslova", rekao je danas Baro za Frans info.

"Suočen sa ovim očiglednim nerazumevanjem osnovnih očekivanja misije ambasadora, koja podrazumeva predstavljanje svoje zemlje, ministar je zatražio da više nema direktan pristup članovima francuske vlade", saopštilo je potom francusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Šta znači ukidanje direktnog pristupa?

Kada se ukine direktan pristup, to znači da ambasador više ne može da se sastaje ili razgovara direktno sa francuskim zvaničnicima. Ako želi da komunicira sa francuskom vladom, moraće to da radi preko posrednika ili nižeg diplomatskog osoblja, ili putem zvaničnih pisama i nota, a ne licem u lice sa ministrima ili predsednikom vlade.