Suosnivač Telegrama Pavel Durov pod istragom je zbog podrške terorističkim aktivnostima, objavili su danas ruski državni mediji.

Na osnovu materijala ruske Federalne službe bezbednosti (FSB), državni dnevnik "Rosijskaja gazeta" tvrdi da je od 2022. godine broj registrovanih zločina počinjenih korišćenjem aplikacije za razmenu poruka premašio 153.000.

Dodaje se da je 33.000 zločina bilo sabotažno-terorističke i ekstremističke prirode, uključujući organizovanje eksplozija, podmetanje požara u vojnim odsecima i ubistva.

"Sprečeno 475 terorističkih napada pripremljenih putem Telegrama"

"Zahvaljujući radu ruskog FSB-a, bilo je moguće sprečiti 475 terorističkih napada koji su pripremljeni putem Telegrama", navodi se u dnevniku.

Ovako izgleda bogataš Pavel Durov

Među sprečenim zločinima navodno je 61 masovna pucnjava u školama koje su planirali tinejdžeri.

U članku se takođe navodi da je teroristički napad u martu 2024. na dvoranu Krokus siti hol u Moskovskoj oblasti koordinisan putem aplikacije.

Ubistva blogera i vojnih zvaničnika

"Žrtve digitalne permisivnosti bili su ruski građani, blogeri i novinari, uključujući Darju Duginu i Maksima Fomina, kao i devet visoko rangiranih vojnih zvaničnika, uključujući general-pukovnika Igora Kirilova. Neprijatelj je, koristeći Telegram analitiku, prikupljao podatke o njihovim rođacima, putnim rutama i dnevnim rutinama", navodi se.

Osim toga, zabeleženo je oko 700 direktnih pretnji članovima porodica ruskog vojnog osoblja.