Blokade puteva, zapaljeni autobusi i hitne mere prisiljavaju građane da ostanu u svojim domovima dok vlasti pokušavaju da povrate kontrolu. Gradovi su podignuti na crveni alarm, a strah širi nesigurnost u svakom kutku države.

Da li je ubistvo El Menča samo početak šireg rata kartela - borbe za novu vlast u kriminalnom svetu, za Kurir televiziju, otkrili su Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.rs i Miloje Ćirović Ćira, pripadnik MUP-a u penziji.

Kada je reč o kartelima, ovakva situacija nije iznenađujuća. Meksiko je zemlja sa oko 130 miliona stanovnika, visokim prirodnim priraštajem, velikom korupcijom i značajnim siromaštvom - faktori koji zajedno pogoduju rastu kriminala. Upravo u takvom okruženju nastali su narkokarteli. Ko su članovi kartela i kako funkcionišu? Vođe i vojnici kartela često su bivši pripadnici specijalnih jedinica ili policajci - rekao je Ćirović.

Sequence 01.00_59_57_00.Still005.jpg
Miloje Ćirović Ćira, pripadnik MUP-A u penziji Foto: Kurir Televizija

Bivši policajci u redovima kartela

Objasnio je da bivši policajci koriste obuku za kriminalne ciljeve, dok američki i meksički napori pokušavaju da zaustave kartelske aktivnosti.

- Sam El Menčo, jedan od poznatih lidera, bio je policajac. Policijska obuka pruža veštine u rukovanju različitim vrstama naoružanja, disciplini i poslušnosti, što ih čini „idealnim“ za uvođenje u kriminalne organizacije.Trenutna situacija dobija i međunarodni kontekst. Po zahtevu američkog predsednika Donalda Trampa, pokrenut je odlučan rat protiv kartela. Meksička vojska i vlada ulažu velike napore da neutrališu ove klanove i eliminišu njihovo delovanje, što je izuzetno težak i dugotrajan proces - naveo je.

Zabrinjavajući, ali kontrolisani incidenti u Meksiku

Radulović je istakao da, i pored napada i pretnji poslednjih meseci, zasad nema razloga za preteranu paniku.

- Trenutno ne postoji razlog za preteran strah, ali poslednjih meseci beleže se zabrinjavajući incidenti u Meksiku - napadi na kafiće, paljenje objekata, bacanje bombi na kuće poznatih ličnosti, reketiranje i pretnje. Motivacije su različite, od ličnih sukoba do pokušaja zastrašivanja ili finansijske koristi. Iako situacija deluje ozbiljno, zasad ne postoji veći razlog za paniku - rekao je Radulović.

Sequence 01.01_03_15_10.Still006.jpg
Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.rs Foto: Kurir Televizija

Neprikosnovena moć kartela i pretnja preživelih članova

Dodao je da ako napravimo paralelu sa Srbijom, jasno je koliko je opasno „igrati se vatrom“.

- Vatru možete kontrolisati dok je sluga, ali kao gospodar može se otrgnuti kontroli i izazvati haos, što je upravo slučaj u Meksiku. Bezbednosne snage su spremne za eskalaciju nasilja i već su preduzele odlučne mere. Primera radi, neutralisan je vođa jedne od opasnih grupa, što je označeno kao „odsecanje glave zmaja“, iako njegova grupa i dalje pokazuje otpor - poput repa koji još udara. Međutim, ne može se isključiti mogućnost da preživeli članovi klana, pripadnici grupe koju je predvodio El Menčo, sada nastoje da preuzmu kontrolu nad kartelom i nastave operacije pod drugačijim okolnostima - zakjučio je.

"VOĐA JE NEUTRALISAN, ALI NJEGOVA GRUPA I DALJE POKAZUJE OTPOR" Stručnjaci o ubistvu najvećeg narko bosa: "Nastavljaju operaciju pod drugačijim okolnostima" Izvor: Kurir televizija

01.jpg
EL Pelon El Menčo.jpg
Meksiko neredi 12313.jpg
Meksiko 2.jpg

