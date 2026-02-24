Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin je na sastanku kolegijuma Federalne bezbednosne službe (FSB) izneo tvrdnje o tome da neprijatelji Rusije planiraju sabotažu i terorističke napade na ključnu energetsku infrastrukturu zemlje, uključujući gasovode "Turski tok" i "Plavi tok", koji se protežu pod Crnim morem i snabdevaju gasom južne regione Evrope i Tursku.

Prema njegovim rečima, ti planovi sabotaže imaju za cilj da potkopaju postojeće mirovne dogovore i onemoguće bilo kakav napredak u pregovorima o završetku rata u Ukrajini. Putin je naglasio da protivnici Rusije "čine sve što mogu" da izazovu provokacije i "sruše sve što je do sada, kako on kaže, pažljivo izgrađeno na pregovaračkom tragu".

"Ne zna se šta još treba da se dogodi da bi se ovaj globalni proces, uključujući postupke usaglašavanja sporazuma, potpuno uništio — ali jasno je da se rade prljavi poslovi da se izvrše provokacije i slome sve dosegnute tačke dogovora,“ rekao je Putin na sednici FSB.

Putin je posebno istakao teroristički napad na Savjolovsku železničku stanicu u Moskvi, koji je nazvao delom šire kampanje destabilizacije.

"Radimo na neutralisanju pretnji"

Pored toga, ruski predsednik podvlači da su obaveštajne službe već otkrile planove za napad na energetsku infrastrukturu — uključujući upravo gasovode 'Turski tok' i 'Plavi tok' - kao deo pokušaja da se dodatno rasprši situacija oko Ukrajine i obesmisle pokušaji da se ostvari stabilniji bezbednosni aranžman u regionu.