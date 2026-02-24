AMERIČKI NOSAČ "DŽERALD FORD" STIGAO DO KIPRA! Napetost raste, sve ukazuje na "višednevnu kampanju bez kopnene invazije!"
Vojska SAD je brzo povećala broj vojnih aviona za mogući napad na Iran, javlja američki list Vašington post pozivajući se na javno dostupne podatke o letovima aviona i satelitske snimke.
List navodi da je tokom prošlih nedelju dana više od 150 američkih vojnih aviona premešteno u baze u Evropi i na Bliskom istoku, nakon neuspešne druge runde pregovora SAD i Irana 17. februara. Dodaje se da je trenutno prisustvo američkih snaga blizu Irana među najvećim od vremena pre rata u Iraku, koji se desio pre više od 20 godina.
Američki list piše da stručnjaci koji nadziru raspoređivanje američkih trupa procenjuju da njihov sastav i broj "ukazuje na višednevnu kampanju bez kopnene invazije".
"Ogroman nivo sile koja je akumulirana znači da američka vojska može da sprovede šta god Tramp odluči, bilo šta, od održive, veoma kinetičke kampanje, do ciljanih, ograničenih udara", rekla je bivša zamenica pomoćnika za Bliski istok ministra odbrane SAD Dejna Straul.
"Ako žele dužu kampanju, potrebno je još sredstava"
Viši savetnik u Centru za strateške i međunarodne studije Mark Kansijan ipak smatra da ako američka administracija "planira produženu, višenedeljnu vazdušnu kampanju, biće potrebno još više vojnih sredstava".
Vašington trenutno ima više od deset ratnih brodova na Bliskom istoku: nosač aviona "Abraham Linkoln", devet razarača i tri priobalna borbena broda.
Nosač "Džerald Ford", najveći nosač aviona na svetu, stigao je danas do američke pomorske baze kod Krita, na putu ka Bliskom istoku.
Vašington post navodi da se retko dešava da su na Bliskom istoku istovremeno dva američka nosača aviona, koji nose desetine ratnih aviona i posadu od više hiljada mornara.
Dva velika ratna broda SAD bila su u regionu u junu prošle godine, kada su bombardovana tri iranska nuklearna postrojenja, kao podrška Izraelu tokom 12-dnevnog rata sa Iranom.
