Portparol kongoanske pobunjeničke grupe M23, koju podržava Ruanda, ubijen je u napadu dronom, saopštile su Ujedinjene nacije.

Vili Ngoma, visoki oficir koji je bio visoko rangiran M23, navodno je ubijen u napadu dronom u blizini rudarskog grada Rubaje u provinciji Severni Kivu.

Očevici su rekli da je napad dronom bio usmeren na područje koje je poslednjih nedelja služilo kao enklava za autoput M23.

Uprkos mirovnim naporima američkog predsednika Donalda Trampa i Katara, sukobi su se nastavili poslednjih nedelja između M23 i vojske Konga, kojima se pridružila lokalna milicija Vazalendo.