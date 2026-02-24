Slušaj vest

Iran je blizu sporazuma sa Kinom o kupoviniprotivbrodskih krstarećih raketa, prema šest izvora upoznatih sa pregovorima, u vreme kada SAD grade snažne pomorske snage blizu iranske obale za moguće udare na Islamsku Republiku, piše Rojters.

Reč je o kineskim raketama CM-302, a sporazum je, prema istim izvorima, u završnoj fazi, iako datum isporuke još nije određen.

Ove nadzvučne rakete, dometa oko 290 kilometara, koje lete nisko i velikom brzinom, dizajnirane su da izbegnu sisteme odbrane brodova.

Njihovo uvođenje u operativnu upotrebu značajno bi ojačalo iranske mogućnosti za napade na moru i predstavljalo bi ozbiljnu pretnju američkim ratnim brodovima u regionu, upozoravaju vojni analitičari.

Pregovaraju već dve godine

Pregovori između Pekinga i Teherana o raketnom sistemu traju najmanje dve godine, ali su se naglo intenzivirali nakon dvanaestodnevnog rata između Izraela i Irana u junu. Kako su pregovori prošlog leta ušli u završnu fazu, visoki iranski vojni i vladini zvaničnici, uključujući zamenika ministra odbrane Masuda Oraija , otputovali su u Kinu, rekli su bezbednosni izvori.

- Ako Iran dobije nadzvučne rakete za napad na brodove u regionu, to potpuno menja igru. Takve rakete je izuzetno teško presreti, kaže Deni Citrinovič , bivši izraelski obaveštajni oficir i analitičar za Iran, piše Times of Israel

Nije poznato koliko bi raketa potencijalni ugovor uključivao niti koja bi bila njegova vrednost, a ostaje pitanje da li će Peking uopšte zaključiti posao u sadašnjim napetim okolnostima.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Teheran ima vojne i bezbednosne sporazume sa svojim saveznicima i da je „sada pravo vreme“ da ih sprovede. Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova je potom objavilo da nema saznanja o navodnim pregovorima.

Moguća isporuka CM-302 bila bi među najsavremenijom vojnom opremom koju bi Kina prebacila Iranu i predstavljala bi izazov režimu sankcija Ujedinjenih nacija, prvi put uvedenim 2006. godine. Sankcije su ublažene 2015. godine kao deo nuklearnog sporazuma sa Zapadom, a ponovo su uvedene prošle jeseni.

raketa CM-302 Foto: Printskrin Youtube

Američke snage na pragu Irana

Potencijalni sporazum dolazi u vreme jačanja vojne saradnje između Kine i Irana i rastućih tenzija na Bliskom istoku, što dodatno komplikuje napore SAD da obuzdaju iranske raketne i nuklearne programe.

Kina, Iran i Rusija su poslednjih godina redovno održavali zajedničke pomorske vežbe, a Vašington je već sankcionisao određene kineske kompanije zbog navodnog snabdevanja materijalima povezanim sa iranskim balističkim programom - optužbe koje Peking poriče.

Istovremeno, SAD raspoređuju jaku pomorsku grupu u dometu Irana, uključujući nosač aviona USS Abraham Lincoln i njegovu udarnu grupu, dok se USS Gerald R. Ford i prateći brodovi takođe upućuju ka regionu. Zajedno, dva nosača mogu da rasporede više od 5.000 ljudi i oko 150 aviona.

Američki predsednik Donald Tramp nedavno je izjavio da Iran ima deset dana da postigne dogovor o svom nuklearnom programu, u suprotnom bi mogao da se suoči sa vojnom akcijom. Vašington, prema ranijim informacijama, razmatra i scenario višednevnih, čak i višemesečnih operacija ukoliko dođe do eskalacije.

Obnova iscrpljenog arsenala

Stručnjaci upozoravaju da bi nabavka sistema CM-302 značajno poboljšala iranski arsenal, oslabljen prošlogodišnjim ratom. Kineska državna korporacija za vazduhoplovnu nauku i industriju (CASIC) reklamira sistem kao jednu od najefikasnijih protivbrodskih raketa na svetu, sposobnu da pogodi nosače aviona i razarače. Sistem se može lansirati sa brodova, aviona ili mobilnih kopnenih platformi, a može pogoditi i ciljeve na kopnu.

Prema istim izvorima, Iran takođe pregovara o kupovini kineskih sistema protivvazdušne odbrane, prenosivih protivvazdušnih raketa (MANPADS), antibalističkog oružja, pa čak i antisatelitskih sistema.

Kina je bila važan dobavljač oružja Iranu tokom 1980-ih, ali su veći transferi smanjeni krajem 1990-ih pod međunarodnim pritiskom.

Vašington je poslednjih godina optuživao pojedine kineske kompanije za isporuku materijala vezanih za iranski raketni program, ali Peking nije javno optužen za isporuku kompletnih raketnih sistema.

U pozadini se odvija šira geopolitička borba: Iran se sve više oslanja na Peking i Moskvu, dok Sjedinjene Države nastoje da održe vojnu i političku dominaciju u regionu. Potencijalni sporazum o raketama mogao bi biti nova prekretnica u toj ravnoteži snaga.