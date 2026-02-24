Slušaj vest

Video snimak Međunarodne svemirske stanice zabeležio je veliki ruski raketni napad na Kijev, prikazujući i balističke putanje i aktivnosti ukrajinske protivvazdušne odbrane iznad prestonice i okolnih područja.

Snimak je objavio Jutjub kanal AstronautiCAST, koji je objavio kompilaciju snimaka snimljenih kamerom MSS tokom noći između 26. i 27. decembra.

Prema AstronautiCAST-u, usporeni snimak prikazuje putanje leta balističkih raketa i vidljiva presretanja protivvazdušne odbrane iznad Kijeva i regiona.

Video prikazuje više pokušaja presretanja, kao i eksplozije koje ukazuju na raketne napade u Kijevu i blizu termoelektrane Tripilja.

U poslednjim sekundama videa, čini se da su dve balističke rakete uspešno presretnute. Prema ukrajinskim vlastima, Rusija je lansirala deset balističkih raketa – identifikovanih kao sistemi Iskander-M i Kinžal – zajedno sa trideset krstarećih raketa, uključujući tipove H-101, Iskander-K i H-22, tokom noćnog napada.

Dve osobe su poginule, a više od 30 je povređeno u napadu na Kijev. Snimci pružaju redak orbitalni pogled na rusku raketnu kampanju protiv ukrajinske prestonice i energetske infrastrukture.

Kijev i kritični objekti u regionu su više puta bili meta velikih kombinovanih udara koji su uključivali i balističke i krstareće rakete od početka invazije velikih razmera.

Ukrajinski zvaničnici su napad 27. decembra opisali kao jedan od najvećih zimskih napada na Kijev do sada. Pored štete na stambenim zgradama i civilnih žrtava, vlasti su izvestile o uticajima na infrastrukturu za električnu energiju i grejanje.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaPAKLENI RUSKI NAPAD NA UKRAJINU! Zelenski saopštio zastrašujuće podatke: Moskva napala sa 500 dronova i 40 raketa, primarna meta Kijev
Kijev
PlanetaPOLJSKA HITNO DIGLA BORBENE AVIONE! Nadleću granicu s Ukrajinom, raste broj MRTVIH i ranjenih posle "PAKLENOG JUTRA" u Kijevu! (FOTO/VIDEO)
nato 1.jpg
PlanetaŽESTOKI RUSKI NAPADI NA KIJEV: Poginulo sedam osoba, 21 ranjena
Kijev
Planeta"TEŠKA NOĆ ZA UKRAJINU": Oglasio se Zelenski posle žestokog ruskog udara na Kijev (VIDEO)
Kijev.jpg
PlanetaRUSI NAPALI KIJEV BALISTIČKIM RAKETAMA I DRONOVIMA: Snažne eksplozije odjekivale gradom, ima žrtava! (VIDEO, FOTO)
Kijev.jpg