NEVEROVATAN SNIMAK RUSKOG NAPADA NA KIJEV: Eksplozije se videle čak iz svemira, ukrajinska PVO presrela dve rakete (VIDEO)
Video snimak Međunarodne svemirske stanice zabeležio je veliki ruski raketni napad na Kijev, prikazujući i balističke putanje i aktivnosti ukrajinske protivvazdušne odbrane iznad prestonice i okolnih područja.
Snimak je objavio Jutjub kanal AstronautiCAST, koji je objavio kompilaciju snimaka snimljenih kamerom MSS tokom noći između 26. i 27. decembra.
Prema AstronautiCAST-u, usporeni snimak prikazuje putanje leta balističkih raketa i vidljiva presretanja protivvazdušne odbrane iznad Kijeva i regiona.
Video prikazuje više pokušaja presretanja, kao i eksplozije koje ukazuju na raketne napade u Kijevu i blizu termoelektrane Tripilja.
U poslednjim sekundama videa, čini se da su dve balističke rakete uspešno presretnute. Prema ukrajinskim vlastima, Rusija je lansirala deset balističkih raketa – identifikovanih kao sistemi Iskander-M i Kinžal – zajedno sa trideset krstarećih raketa, uključujući tipove H-101, Iskander-K i H-22, tokom noćnog napada.
Dve osobe su poginule, a više od 30 je povređeno u napadu na Kijev. Snimci pružaju redak orbitalni pogled na rusku raketnu kampanju protiv ukrajinske prestonice i energetske infrastrukture.
Kijev i kritični objekti u regionu su više puta bili meta velikih kombinovanih udara koji su uključivali i balističke i krstareće rakete od početka invazije velikih razmera.
Ukrajinski zvaničnici su napad 27. decembra opisali kao jedan od najvećih zimskih napada na Kijev do sada. Pored štete na stambenim zgradama i civilnih žrtava, vlasti su izvestile o uticajima na infrastrukturu za električnu energiju i grejanje.
Kurir.rs/Agencije