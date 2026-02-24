Slušaj vest

Iran je spreman da uradi „sve što je potrebno“ kako bi postigaonuklearni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Madžid Taht-Ravanči, uoči očekivanog nastavka razgovora predstavnika dve zemlje kasnije ove nedelje.

„Želimo da učinimo sve što je potrebno da se to desi. Ući ćemo u pregovaračku salu u Ženevi sa svom iskrenošću i dobrom voljom. Ako postoji politička volja na svim stranama, verujem da sporazum može da se postigne što je pre moguće“, rekao je Ravanči iranskim medijima, prenosi CNN.

Donald Tramp nadan Iran
Foto: Shutterstock

SAD i Iran su održali dve runde indirektnih razgovora u Omanu i Švajcarskoj, a treća runda se očekuje u četvrtak u Ženevi.

Iranski zvaničnik je rekao da bi svaki američki napad na Iran bio „veliko kockanje“ i uticao bi na čitav region, a ponovio je bi njegova zemlja odgovorila „u skladu sa odbrambenim planovima“.

Na pitanje da li će se iranski balistički raketni program, ili bilo koja druga pitanja, razmatrati na pregovorima, Ravanči je rekao da je „jedina tema“ predstojećih razgovora „nuklearno pitanje“.

Američki državni sekretar Marko Rubio trebalo bi da danas popodne obavesti grupu kongresmena o pregovorima sa Iranom, nekoliko sati pre govora predsednika Donalda Trampa o stanju nacije.

Kurir.rs/Agencije

