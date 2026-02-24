Slušaj vest

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) objavila je danas na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži Iks poruku u kojoj upućuje Irance kako da je "bezbedno kontaktiraju".

"Centralna obaveštajna agencija (CIA) vas čuje i želi da vam pomogne. U nastavku su uputstva o tome kako da obavite bezbedan virtuelni poziv sa nama. Pre nego što nas kontaktirate, molimo vas da preduzmete sledeće mere predostrožnosti", objavila je CIA.

CIA je na svoj nalog postavila video snimak, na kojem su u osam tačaka izneta uputstva za kontakt. Prva stavka odnosi se na sredstvo i način komunikacije "Ne koristite računar ili poslovni telefon da biste nas kontaktirali. Umesto toga, ako je moguće koristite novi uređaj za jednokratnu upotrebu. Obratite pažnju na svoju okolinu i one koji možda gledaju vaš ekran", piše u prvoj stavki uputstva.

Foto: Shutterstock

CIA u uputstvu Irancima savetuje da koriste internet brauzere poput kao što su Gugl Hroma, Safarija ili Fajerfoksa, u režimu za privatnu, odnosno inkognito upotrebu, kao i brisanje istorije pretrage na telefonu ili kompjuteru nakon uspostavljanja kontakta.

Američka agencija je Irancima za kontakt preporučila da koriste brauzer Tor, ili neki drugi servis za zaobilaženje filtriranja internet saobraćaja, jer bezbednosne ili obaveštajne službe mogu da prate veb stranice, a CIA omogućava šifrovanje i probijanje filtera za kontakt putem pomenutih servisa.

"Najbolji način da koristite Tor je ako ste ga već preuzeli i ranije koristili. Ako još niste preuzeli Tor, koristite prekidač filtera da nas kontaktirate. Zatim nas kontaktirajte na dole navedenoj adresi", navela je CIA, uz veb adresu na domenu ".onion", koji služi za posebnu upotrebu za sajtove na takozvanom "dark vebu", dostupnom samo preko brauzera Tor radi visokog nivoa anonimnosti.

CIA od Iranaca koji odluče da je kontaktiraju traži da navedu regiju i grad prebivališta, ime i prezime, zanimanje i naziv posla, nivo pristupa informacijama ili veštine koje poseduju, kao i kontakt informacije koje se mogu koristiti za bezbednu komunikaciju.