Telo 64-godišnja žene Andree S. pronađeno je u ponedeljak izbodeno na groblju Baumgartner u Beču. Zločin je bio bez ikakvog povoda, a penzionerka je bila slučajna žrtva. Osumnjičena za ubistvo je tek 14-godišnja devojčica sa psihičkim problemima iz stambene zajednice u blizini.

Devojčica je žrtvi zadala više od pet uboda nožem u glavu i vrat.

Tokom višesatnog ispitivanja maloletnica je navodno u načelu priznala delo – ali motiv? Nema ga. Prema rečima istražitelja, nije mogla da navede nikakav konkretan razlog. Posebno uznemirava to što je devojčica navodno odmah nakon zločina snimila kratki video ili fotografiju tela i poslala ga putem aplikacije na društvene mreže popularne među decom njenog uzrasta.

Osumnjičena je uhapšena u neposrednoj blizini mesta zločina. Prema rečima pogrebnika Artura Altbarta, koji je prvi pritekao u pomoć na licu mesta, devojčica je delovala potpuno bez emocija. Nije bilo suza, drhtanja ni kajanja. „Mirno je zatražila cigaretu – i meni se od toga sledila krv u žilama.“

Njeni staratelji su starateljstvo prepustili Službi za decu i omladinu. Portparolka Ingrid Pešman potvrdila je: „Majka je rekla da više ne može da se nosi s njom kod kuće.“ Devojčica je bila poznata po bekstvima, ali se smatralo da je zapravo "opasna" samo po samu sebe.

Na saslušanju je devojčica ponovo šokirala.