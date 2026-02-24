Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da se održe izbori u Ukrajini ukoliko budu postojali bezbednosni uslovi i da će se kandidovati ako se izbori održavaju tokom rata, ali još nije odlučio da li će to učiniti u mirnodopsko vreme.

Zelenski je to otkrio u intervjuu za Nemačku asocijaciju javnog emitovanja (ARD), prenosi Unian.

On je takođe istakao da trenutno parlament i društvo ne podržavaju ideju održavanja izbora, ali da se mišljenje može promeniti u slučaju primirja.

"Parlament to ne želi, ljudi to ne žele, ali ako nam daju dva meseca primirja, počinjemo", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, Amerikanci još ne mogu da se dogovore sa Rusima oko primirja.

Predsednik Ukrajine naglasio je da su izbori stvar ukrajinskog naroda i da Amerikanci ili Rusi uopšte ne bi trebalo da se mešaju u to. Dodao je da je čudna situacija kada prvo Rusi, a potom Amerikanci, postavljaju pitanje izbora u Ukrajini.

Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia

Na pitanje da li će se ponovo kandidovati, Zelenski je odgovorio da to zavisi od uslova u kojima će se izbori održavati.

"Ako Ukrajina bude u ratnom stanju rata, to je jedna situacija. Onda da. Ali ako bude mir, ne znam. To nije 'da', ali ni 'ne'", rekao je on.

Zelenski je dodao da se kandidovao za jedan predsednički mandat i da je i dalje unutar njegovog trajanja, koje se produžava ne njegovom voljom.

Kako je izveštavao UNIAN, Zelenski je u februaru izjavio da Ukrajina teoretski može da održi izbore ako se uspe uspostaviti režim primirja na dva meseca.

Prema njegovim rečima, partneri bi trebalo da odgovore da li žele prave izbore ili samo žele da ga zamene. Istovremeno je dodao da Rusi jednostavno žele da ga zamene.

Zelenski je naglašavao da, ako bude dva meseca primirja za održavanje izbora, učiniće sve da razgovara sa parlamentom i podstakne sprovođenje izbora tokom rata. Međutim, istakao je da dvomesečno primirje nije kraj rata.