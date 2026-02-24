Slušaj vest

Zemljotres snage 4.3 stepeni Rihtera zabeležen je danas 20.00 časova na području Albanije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.99 i dužine 19.75.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Ne propustiteBosna i HercegovinaSERIJA ZEMLJOTRESA U REGIONU! JAK POTRES UDARIO MOSTAR, NAKON 5 MINUTA I KOD SPLITA Ljudi u panici: "Najjači potres do sada, četiri puta zaredom"
Screenshot 2026-02-23 210456.jpg
Bosna i HercegovinaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO BiH! Treslo se i u Hrvatskoj (FOTO)
zemljotres.jpg
Severna MakedonijaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO SEVERNU MAKEDONIJU Zatresla se i Srbija, osetilo se do Niša i Beograda!
zemljotres
PlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO BOLIVIJU: Registrovan potres jačine 5,9 stepeni Rihtera
shutterstock-756769723.jpg