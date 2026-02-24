PLJAČKA NAJPOZNATIJEG MUZEJA NA SVETU: Direktorka Luvra podnela ostavku, Makron prihvatio
Francuski predednik Emanuel Makron danas je prihvatio ostavku direktorke muzeja Luvr koja je bila na meti kritika posle pljačke francuskog kraljevskog nakita u tom muzeju.
Predsednička kancelarija objavila je da je direktorka Luvra Lorans de Kar podnela ostavku.
Kako se navodi u saopštenju Makron je pohvalio njenu odluku da podnese ostavku kao čin odgovornosti u vreme kada je najvećem svetskom muzeju potreban mir i jak novi podsticaj da sprovede velike projekte oko poboljšanja bezbednosti, modernizacije i drugih inicijativa.
Lopovima je bilo potrebno manje od osam minuta u oktobru prošle godine da ukradu kraljevski nakit u vrednosti od 88 miliona evra tokom vikend pljačke u najposećenijem muzeju na svetu, neposredno posle otvaranja muzeja. Ta akcija je šokirala svet.
Policija je dosta brzo uspela da uhapsli lopove ali nakit još nije nađen.
