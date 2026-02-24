Slušaj vest

Francuski predednik Emanuel Makron danas je prihvatio ostavku direktorke muzeja Luvr koja je bila na meti kritika posle pljačke francuskog kraljevskog nakita u tom muzeju.

Predsednička kancelarija objavila je da je direktorka Luvra Lorans de Kar podnela ostavku.

Kako se navodi u saopštenju Makron je pohvalio njenu odluku da podnese ostavku kao čin odgovornosti u vreme kada je najvećem svetskom muzeju potreban mir i jak novi podsticaj da sprovede velike projekte oko poboljšanja bezbednosti, modernizacije i drugih inicijativa.

Lopovi su iz čuvenog francuskog muzeja Luvr u Parizu ukrali nakit vredan milione evra. Ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, minđuše i broševe. Foto: Kurir/A.S., STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

Lopovima je bilo potrebno manje od osam minuta u oktobru prošle godine da ukradu kraljevski nakit u vrednosti od 88 miliona evra tokom vikend pljačke u najposećenijem muzeju na svetu, neposredno posle otvaranja muzeja. Ta akcija je šokirala svet.

Policija je dosta brzo uspela da uhapsli lopove ali nakit još nije nađen.

Kurir.rs/Agencije

