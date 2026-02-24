Slušaj vest

Četiri ruska vojnika otkrila su užas i brutalnost uslova na svojoj strani fronta u Ukrajini, a dvojica muškaraca su za BBC rekla da su videli vojnike pogubljene na licu mesta zbog odbijanja naređenja.

Jedan čovek je rekao ekipi dokumentarca da je video vojnika pogubljenog po naređenju svog komandanta, koji je 2024. godine proglašen za „Heroja Rusije“.

„Vidim ga - samo dva metra, tri metra... klik, klac, bam“, rekao je.

Još jedan vojnik, iz druge jedinice, kaže da je video kako njegov komandant sam puca na četvoricu ljudi.

„Poznavao sam ih“, kaže on o pogubljenim vojnicima. „Sećam se da je jedan od njih vikao: 'Ne pucajte, uradiću bilo šta!'“

Jedan od njih takođe kaže da je video dvadeset tela svojih drugova kako leže u jami nakon što su ih „uništili“ njihovi drugovi. Termin „uništiti“ je ruski vojni sleng za pogubljenje sopstvenog vojnika.

Foto: Shutterstock, Printscreen, YouTube/ New Horizon TV, Efrem Lukatsky/AP

U dokumentarcu „Nulta linija: Unutar ruskog rata“, muškarci detaljno opisuju kako su mučeni zato što su odbili da učestvuju u onome što opisuju kao napade koji se graniče sa samoubilačkim misijama. Ruske trupe nazivaju ove napade „mesnim olujama“ jer se talasi ljudi neumorno šalju preko linija fronta u pokušaju da iscrpe ukrajinske snage.

Bi-Bi-Si veruje da ruski vojnici na frontu prvi put javno govore o tome kako su bili svedoci komandanata koji naređuju pogubljenja sopstvenih ljudi.

Jedan od ljudi, čiji je posao bio da identifikuje i prebroji mrtve vojnike, dostavio je detaljne spiskove koji pokazuju da je on jedini preživeli iz grupe od 79 ljudi sa kojima je bio mobilisan.

Pošto je odbio da ide na front, kaže da su ga mučili i urinirali po njemu. Drugi u njegovoj jedinici koji su odbili bili su podvrgnuti elektrošokovima, izgladnjivani, a zatim poslati u „mesne oluje“ nenaoružani, rekao je.

Četiri muškarca, koji su u bekstvu, govorili su o užasima kojima su svedočili.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

U Rusiji je gotovo svako javno protivljenje invaziji predsednika Vladimira Putina na Ukrajinu ugušeno . Moskva ne objavljuje zvanične podatke o žrtvama, ali britansko Ministarstvo odbrane tvrdi da je više od 1,2 miliona ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno od početka invazije velikih razmera 24. februara 2022. godine.

Ruska vlada tvrdi da njene oružane snage „deluju sa najvećom uzdržanošću, koliko god je to moguće u uslovima sukoba visokog intenziteta, postupajući sa svojim osobljem sa maksimalnom pažnjom“.

„Informacije o navodnim kršenjima zakona i zločinima su pravilno istražene“, dodaje se.

„Nismo u mogućnosti da nezavisno potvrdimo tačnost ili autentičnost informacija koje ste dali“, navodi se u saopštenju.

Detaljna svedočenja iz prve ruke sva četvorica muškaraca takođe potvrđuju izveštaje o slomu zakona i reda na ruskom frontu.

Ilja , vojnik koji je identifikovao i prebrojao mrtve, jedan je od ljudi koji kaže da je video komandante kako ubijaju svoje drugove.

Pre rata, ovaj 35-godišnjak je predavao deci sa posebnim potrebama i autizmom u Kunguru, na Uralskim planinama. Onda se, u maju 2024. godine, policija pojavila u kući njegovih roditelja i rekla mu da ga zovu.

ruski predsednik Vladimir Putin ruska vojska oružje Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin

Mobilisan je zajedno sa još 78 muškaraca, kaže, u regrutnom centru u gradu Permu.

„Skoro svi su bili pijani“, kaže on. „Napred u bitku! Uhvatićemo Zelenskog i podići našu zastavu!“, seća se kako su vikali.

„Gledala sam ih i razmišljala: 'Kako sam završila ovde?' Bila sam toliko uplašena.“

Po dolasku u Ukrajinu, Ilja kaže da je većina muškaraca poslata direktno na prve linije fronta. Kaže da nije želeo da puca ili ubije bilo koga, pa su ga odveli na komandno mesto.

Uslovi su bili brutalni i on kaže da je bio svedok kako je komandant iz neposredne blizine pucao na četiri osobe – jednu u Pantelejmonovki i tri u Novoazovsku, obe u rusko okupiranom Donjeckom regionu na istoku Ukrajine – zato što su pobegli sa fronta i odbili da se vrate.

„Najtužnije je što sam ih poznavao. Sećam se da je jedan od njih vikao: 'Ne pucajte, uradiću bilo šta!', ali ih je on [komandant] ipak 'otkazao'“, kaže Ilja.

Foto: Ministastvo odbrane Ruske federacije

„Neopoziv“ se obično sprovodi kao kazna za odbijanje naređenja i deluje kao sredstvo odvraćanja drugih koji možda razmišljaju da urade isto, rekli su muškarci.

„Tvoja sudbina je zavisila od tvog komandanta. Komandant je rekao: 'Ukini ovog, ukini onog'“, rekao je Ilja.

Pogubljenja vojnika koji su odbili naređenja nisu bila ograničena samo na Ilijinu jedinicu.

„Naravno da ubijaju svoje ljude, to je normalna stvar“, kaže Dima.

Pre rata, 34-godišnjak je živeo sa suprugom i ćerkom i radio je u Moskvi kao majstor za popravku mašina za pranje sudova.

U oktobru 2022. godine, kaže da je bio nezaposlen kada ga je pozvala grupa policajaca.

„Samo su videli moj pasoš, uradili nešto na laptopu i rekli mi: 'Ako se ne pridružiš vojsci, ideš u zatvor'“, seća se na engleskom.

Dima je rekao da nije želeo nikoga da ubije, pa se, uprkos tome što nije imao medicinskog iskustva, pridružio sanitetskoj jedinici. Kasnije je prebačen u brigadu gde je morao da evakuiše ranjene vojnike sa fronta.

Upravo ovde, u 25. brigadi, Dima je, kaže, video kako su njegovi drugovi pogubljeni po naređenju njihovog komandanta.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

„Vidim to – samo dva metra, tri metra. Samo ubistva, samo klik, klac, bam. To nije drama, to nije film, to je stvarni život“, kaže on.

Komandant Dima, Aleksej Ksenofontov , odlikovan je Zlatnom zvezdom, najvišim državnim odlikovanjem, i proglašen je za „Heroja Rusije“ 2024. godine.

Ali Ksenofontova su osudile porodice muškaraca koji su poginuli u njegovoj jedinici. U zajedničkom pismu u januaru 2025. godine, direktno su apelovali na Putina da istraži navode o brutalnosti u njegovoj jedinici.

„Branili su našu Otadžbinu sa čašću i ponosom! Ali u stvarnosti su se našli u bandi ovih komandanata, koji su dobili nagrade za desetine hiljada poginulih i nestalih!“, navodi se u pismu.

„I oni nastavljaju da istrebljuju naš narod! Osećajući svoju nekažnjivost!“

Dima naziva Ksenofonta „mesarin“.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

„On daje previše naređenja da se ubijaju vojnici, previše je krvi na njegovim rukama, previše.“

Dima takođe opisuje kako je video tela 20 muškaraca, koji su prethodne noći stigli u njegovu bazu, kako leže u jarku nakon što su upucani.

Rekao je da je razgovarao sa nekoliko muškaraca, svi bivši osuđenici, pre nego što je sledećeg jutra bio svedok njihovog odvođenja.

Kao bolničar, Dima je rutinski prijavljivao smrt i kaže da je obavešten da je komandant pucao u te ljude i uzeo im bankovne kartice.

„Dvadeset momaka su nam doveli. Samo su im uzeli bankovne kartice i ubili ih“, seća se on. „Nije problem nekoga otpisati. Samo napravite prijavu.“

Dima kaže da mu je rečeno da su komandanti oduzeli bankovne kartice.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

U dokumentarcu Bi-Bi-Sija pojavljuje se i još jedan bivši vojnik – viši štabni oficir koji kaže da je služio u ruskoj vojsci 17 godina. Neimenovani bivši oficir rekao je da je razgovarao sa čovekom koji je pomogao u ubistvu grupe visokorangiranih oficira.

Čovek je rekao da je bio deo „timskog odreda za eliminaciju poslatog da dokrajči sve preživele“, prisetio se bivši oficir.

„Nikada nisam video ništa slično tokom svih mojih godina službe.“

Sva četvorica su dala živopisne i detaljne izveštaje o užasnim misijama „mesne oluje“ – koje su deo šire taktike „mlevenja mesa“ ruske vojske – na ukrajinskim bojištima.

Oluje su toliko smrtonosne da su upoređene sa samoubilačkim misijama.

„Video sam ih [komandante] kako šalju talas za talasom, bacajući ljude kao meso na Ukrajince, kako bi im ponestalo municije i dronova i kako bi novi talas mogao da stigne do cilja“, rekao je drugi bivši vojnik, Denis .

Svakog dana u 2025. godini, prema procenama britanskog Ministarstva odbrane, između 900 i 1.500 Rusa je ubijeno ili ranjeno u Ukrajini.

Foto: Shutterstock/X/Printscreen

Dima objašnjava kako oluje funkcionišu u praksi.

„Pošaljete tri vojnika, pa još tri. Nije uspelo, pošaljete 10. Nije uspelo sa 10, pošaljete 50“, rekao je.

„Na kraju ćete se probiti. To je logika vojske.“

„Imali smo 200 mrtvih za tri dana. U prvoj 'mesnoj oluji' našeg puka, zgnječili su nas, naš puk je uništen za samo tri dana“, rekao je.

Dima je potom pokazao video, objavljen na društvenim mrežama u oktobru 2023. godine, na kojem se vide majke i žene muškaraca poginulih u njegovoj jedinici koje govore protiv ogromnih gubitaka.

Čuje se jedna žena kako kaže: „Našim ljudima je naređeno da napreduju naoružani samo mitraljezima i lopatama.“ Druga kaže: „Ima strašnih gubitaka. Naši ljudi su ubijeni.“

Oni koji ne budu ubijeni zbog odbijanja „oluje“ često se suočavaju sa strašnim i dehumanizujućim posledicama, kaže Ilja.

Prikazao je video snimak ljudi iz svoje jedinice u Pantelejmonovki, u Donjecku.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

„Hajde da nahranimo životinje“, kaže čovek pre nego što podigne poklopac i pokaže trojicu muškaraca kako čuče u jami.

„Oh, jesi li gladan? Hoćeš li da se nahraniš?“ pita snimatelj, pre nego što jedan od muškaraca podigne glavu i klimne glavom, pružajući ruke dok se suvo zrno sipa u jamu.

„Pogledajte kako jede“, kaže snimatelj dok čovek u jami jede žitarice.

Neki muškarci bi bili „gladni danima“ i izloženi električnim šokovima, rekao je Ilja, pre nego što bi nenaoružani bili poslati u „mesne oluje“.

Lično je mučen, rekao je, nakon što je odbio da učestvuje u oluji.

„Vezali su me za drvo, udarili me palicom nekoliko puta i prislonili pištolj na glavu.“

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

„Ne znam kako da to kažem, ali su urinirali po meni. Komandant je svima rekao: 'Imamo novi toalet.' Bio sam vezan pola dana.“

Nakon što je odvezan, Ilja je pokušao da sebi oduzme život.

Denis, koji kaže da je jednom tajno donosio hranu i vodu vojnicima u jami, pokazao je ekipi dokumentarca snimak drugih vojnika kako uriniraju po optuženom dezerteru, što BBC nije mogao nezavisno da potvrdi.

„To je poniženje nečije časti i dostojanstva. U ruskoj vojsci to je postalo norma“, kaže on.

„To je nezakonito, ali niko nije kažnjen zbog toga. Naprotiv, dečaci se čak i podstiču da to rade.“

Denis (27) takođe pokazuje fotografiju za koju kaže da je snimljena ubrzo nakon što mu je jedan od pretpostavljenih izbio dva prednja zuba jer im je rekao da ne želi da traga za nestalim dronom.

„Strašno je, jednostavno sam morao da nastavim.“

Dima je na kraju unapređen, uprkos tome što je rekao da ne želi da postane oficir. Pokazao je fotografiju sa ceremonije na kojoj je proizveden u oficira.

Nakon unapređenja, nije želeo da pošalje svoje ljude u „mesnu oluju“, rekao je.

„Odbio sam da to uradim. Ne bih morao sam da idem napred, ali nisam mogao samo da im izdam naređenje.“

To je dovelo do njegovog hapšenja od strane vojne policije i odvođenja u Zajcevo, improvizovani zatvor, rekao je Dima.

„[Tamo] su me mučili elektrošokovima“, prisetio se, dodajući da ga je sila prvog šoka naterala da obavi nuždu u pantalone.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Mučili su ga svaki dan, 72 dana, rekao je.

„Samo mučenje, svaki dan sa kamenim licem. Bez emocija, to je ludo“, rekao je, misleći na svoje mučitelje.

Svi muškarci sa kojima je Bi-Bi-Si razgovarao sada su van Rusije, ali nose mentalne ožiljke sa fronta u Ukrajini.

„Sanjam. Vidim šumu punu mrtvih tela, samo smrskane ljude sa licima, prljavo belim ustima punim krvi. Miris... ne miriše, ima ukus“, rekao je Dima.

„Ja sam kriminalac i nikoga nije briga – moj zločin je jednostavno to što ne želim da ubijam“, kaže on.

„Previše je momaka u ruskoj vojsci kojima nije potreban ovaj rat, koji mrze komandante, koji mrze Putina , koji mrze naš sistem i žele da nas slome.“

Ilja kaže da voli svoju zemlju, „ali ne i ono što joj je Putin uradio“.

„Tamo mogu slomiti bilo koga, nije bitno da li si jak ili ne.“