IRAN POSLAO PORUKU AMERICI: Nikad nećemo razviti nuklearno oružje, ali ni odustati od nuklearne tehnologije
Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči poručio je danas da Iran ni pod kojim okolnostima nikada neće razviti nuklearno oružje, ali i da ta zemlja nikada neće odustati od svog prava da "iskoristi dividende mirnodopske nuklearne tehnologije za svoj narod".
Arakči je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da će Iran, oslanjajući se na dogovore postignute u prethodnoj rundi, nastaviti razgovore sa SAD u četvrtak u Ženevi sa odlučnošću da postigne pravedan i ravnopravan dogovor u najkraćem mogućem roku.
Kako kaže, u pitanju je istorijska prilika da se postigne "neviđeni sporazum koji se bavi obostranim problemima i postiže obostrane interese".
-Sporazum je na dohvat ruke, ali samo ako se diplomatiji da prioritet. Dokazali smo da se nećemo zaustaviti ni pred čim da bismo hrabro čuvali svoj suverenitet. Istu hrabrost donosimo i za pregovarački sto, gde ćemo težiti mirnom rešavanju svih razlika, naveo je Arakči.
Kako je ranije najavljeno, američki zvaničnici i iranski pregovarači trebalo da se sastanu u Ženevi u četvrtak kako bi razmotrili detaljan iranski predlog za nuklearni sporazum.
Poslednja runda indirektnih pregovora o nuklearnom programu Irana između predstavnika Irana i SAD održana je 17. februara u generalnom konzulatu Omana u Ženevi.
