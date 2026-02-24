Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči poručio je danas da Iran ni pod kojim okolnostima nikada neće razviti nuklearno oružje, ali i da ta zemlja nikada neće odustati od svog prava da "iskoristi dividende mirnodopske nuklearne tehnologije za svoj narod".

Arakči je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da će Iran, oslanjajući se na dogovore postignute u prethodnoj rundi, nastaviti razgovore sa SAD u četvrtak u Ženevi sa odlučnošću da postigne pravedan i ravnopravan dogovor u najkraćem mogućem roku.

Kako kaže, u pitanju je istorijska prilika da se postigne "neviđeni sporazum koji se bavi obostranim problemima i postiže obostrane interese".

-Sporazum je na dohvat ruke, ali samo ako se diplomatiji da prioritet. Dokazali smo da se nećemo zaustaviti ni pred čim da bismo hrabro čuvali svoj suverenitet. Istu hrabrost donosimo i za pregovarački sto, gde ćemo težiti mirnom rešavanju svih razlika, naveo je Arakči.

Kako je ranije najavljeno, američki zvaničnici i iranski pregovarači trebalo da se sastanu u Ženevi u četvrtak kako bi razmotrili detaljan iranski predlog za nuklearni sporazum.

Poslednja runda indirektnih pregovora o nuklearnom programu Irana između predstavnika Irana i SAD održana je 17. februara u generalnom konzulatu Omana u Ženevi.