Slušaj vest

Rosalinda Gonzalez Valensija, 63-godišnja udovica Nemesija Osegere Servantesa, poznatog kao "El Menčo", ponovno je u fokusu javnosti nakon što je vođa kartela "Halisko" ubijen. U svetu meksičkih narkokartela poznata je kao "La Hefa" - "Šefica".

Nakon smrti El Menča, Meksiko je bio u stanju visoke pripravnosti. Zatvarale su se škole, saobraćaj je delom bio paraliziran, a zabeleženi su i napadi na infrastrukturu, dok su pripadnici kartela pokrenuli osvetničke akcije, prenosi "Daily Mail".

Meksički ministar odbrane Rikardo Trevilja izjavio je da je do lociranja El Menča došlo nakon poseta "romantične partnerke".

Foto: Printskrin

- Nakon te posete, jedan saradnik te žene rekao je vlastima gde se El Menčo nalazi, a specijalne snage upale su u njegovo skrovište - rekao je Trevilja, ne navodeći identitet žene.

Rosalinda i El Menčo venčali su se 1996. godine i imaju troje dece, ali prema lokalnim medijima nisu zajedno od 2018. godine, iako se nisu razveli. Deo analitičara smatra da bi upravo Rosalinda, zbog porodičnih i finansijskih veza, mogla preuzeti vođstvo kartelom.

Već se ranije sretala s vlastima. Prvi put je uhapšena 2018. godine, a potom ponovno 2021. Meksičke vlasti tada su njeno privođenje opisale kao "značajan udarac finansijskoj strukturi organizovanog kriminala", optuživši je za učešće u "nezakonitim finansijskim operacijama organizovane kriminalne grupe".

Majk Vidžil, bivši šef međunarodnih operacija američke Uprave za suzbijanje droga, tada ju je nazvao "narko-kraljicom".

- Ima puno poverenje El Menča, sve informacije i bila je odgovorna za pranje novca kartela - izjavio je Vidžil.

Osuđena je na pet godina zatvora i puštena početkom prošle godine zbog dobrog vladanja. Od izlaska iz zatvora, naizgled je nestala.

Rosalinda Gonzalez je odrasla kao najstarija od čak 18 braće i sestara. Rođaka je jednog od osnivača kartela "Milenio" - uzgajivača avokada koji su poslovanje proširili na uzgoj marihuane, a potom se preobrazili u kriminalnu grupu za pranje novca poznatu kao "Los Kuinis".

Prema navodima američkog Ministarstva pravosuđa, ta kriminalna grupa je finansirala osnivanje i rast kartela "Halisko" kroz poslovno carstvo koje je obuhvatalo restorane, hotele i kozmetičke salone. Tom operacijom su navodno upravljala trojica braće Rosalinde Gonzalez.

Dvoje od njeno troje dece takođe je bilo uhapšeno u SAD-u. Ćerka Džesika Džoana Osegera Gonzalez, poznata kao "La Negra", uhapšena je 2020. godine u Vašingtonu i priznala je krivicu po pet tačaka optužnice za pranje novca. Osuđena je na 30 meseci zatvora. Takođe se spominje kao potencijalna naslednica svog oca.

Njen brat, Ruben Osegera Gonzalez, poznat kao "Menčito”, izručen je SAD 2020. godine pod optužbama za trgovinu drogom. Kasnije je osuđen na doživotni zatvor uz nalog za oduzimanje više od šest milijardi dolara prihoda od trgovine drogom. Američke vlasti smatrale su ga drugim čovekom kartela "Halisko".

Kartel je tokom poslednje decenije izrastao u jednu od najuticajnijih kriminalnih organizacija u Meksiku. "Halisko" je poznat po direktnim napadima na snage bezbednosti, uključujući i pokušaj atentata na šefa policije i obaranje vojnog helikoptera. Proširili su delovanje van države Halisko i uspostavili međunarodne krijumčarske rute, posebno za kokain, metamfetamin i fentanil, namenjen američkom tržištu.

1/6 Vidi galeriju U Meksiku su izbili veliki neredi nakon što je vojska likvidirala El Menča Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Stručnjaci procenjuju da će o nasledniku El Menča odlučivati vrh organizacije.

- Ovo je slično onome što se dogodilo prilikom hapšenja El Čapa. Vođe ove kriminalne organizacije postići će dogovor o tome ko će preuzeti položaj. Ako ne budu mogli da se dogovore unutar organizacije, izbiće rat - rekao je sigurnosni konsultant David Sausedo.

Kao mogući naslednik spominje se Huan Karlos Valensijaa Gonzalez, El Menčov pastorak, ali i nekoliko drugih visokopozicioniranih članova kartela.