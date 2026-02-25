Slušaj vest

Sud u Parizu osudio je danas dvojicu bivših pripadnika pariske brigade za borbu protiv narkotika na kazne od četiri i pet godina zatvora zbog toga što su zaplenjeni kokain zamenjivali gipsom i šećerom, a zatim ga vraćali u originalna pakovanja.

Sud je Tijeri K. (60), označenog kao vođu grupe, osudio na pet godina zatvora i naložio oduzimanje 600.000 evra sa njegovih računa, dok je Kristof Ž. (50) dobio kaznu od četiri godine zatvora, piše Figaro.

Sudije nisu prihvatile zahtev tužilaštva da se Kristofu Ž. izrekne i novčana kazna od 200.000 evra.

Kazne su izrečene uz nalog za upućivanje na izdržavanje, ali sa odloženim dejstvom.

Obojica su već ranije udaljena iz policije, a sud im je izrekao i trajnu zabranu obavljanja bilo kakve javne funkcije.

Dvojica bivših policajaca, koji su radili u noćnoj smeni brigade za narkotike, uhapšeni su u decembru 2022. godine i bili su u pritvoru, nakon čega su pušteni da se brane sa slobode.

Tokom postupka priznali su da su između juna 2020. i hapšenja u osam navrata zamenili ukupno devet kilograma zaplenjenog kokaina, čija je tržišna vrednost procenjena na do 630.000 evra.

Prah su menjali gipsom ili šećerom koju su potom pakovali u originalne kesice.

Istragom, međutim, nije utvrđeno da su drogu dalje prodavali, pa su gonjeni zbog neovlašćenog posedovanja i transporta narkotika.

Kao razloge za postupke naveli su lične probleme, uključujući emotivni raskid, anksioznost tokom pandemije kovida i, kako tvrde, to što ih je nadređeni uznemiravao.

Oni su tvrdili da su, nakon saznanja da se partnerka Tijerija K. sprema za porođaj, odlučili da prekinu sa nezakonitim radnjama i drogu bace u toalet.