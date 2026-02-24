Slušaj vest

Rusija će biti primorana da upotrebi taktičko nuklearno oružje protiv Ukrajine - a potencijalno i protiv Velike Britanije i Francuske - ako se nuklearna tehnologija prenese u Kijev, upozorio je bivši predsednik Rusije i zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev.

"Informacije o nameri Francuske i Britanije da prenesu nuklearnu tehnologiju režimu u Kijevu radikalno menjaju situaciju. I ovde nije reč o uništavanju Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja ili bilo čemu drugom u međunarodnom pravu", napisao je Medvedev na Telegramu, komentarišući tvrdnje ruskih vlasti, piše Kijev post.

U objavi je Medvedev ukazao na ukrajinsku vlast kao na "nacistički režim", što je netačna karakterizacija koja odražava dugogodišnji napor Moskve da svoju invaziju 2022. predstavi kao kampanju "denacifikacije".

Foto: Oleg Molchanov/Pool Sputnik

On je tvrdio da bi pružanje nuklearne tehnologije Ukrajini praktično značilo prenos nuklearnog oružja zemlji koja učestvuje u aktivnim borbama.

"U takvom scenariju, Rusija će biti primorana da upotrebi bilo koje oružje, uključujući i nestrateško nuklearno oružje, protiv ciljeva u Ukrajini koji predstavljaju pretnju našoj zemlji", napisao je on. "I, ako bude potrebno, protiv zemalja dobavljača koje postanu saučesnici u nuklearnom sukobu sa Rusijom. Ovo je simetrični odgovor na koji Ruska Federacija ima pravo."

Medvedev je dalje tvrdio da bi prenos nuklearne tehnologije Ukrajini mogao biti direktan put ka svetskom ratu. On je više puta iznosio nuklearne pretnje od početka punog napada Rusije. Početkom 2024, upozorio je Kijev da ne koristi zapadnu raketnu tehnologiju dugog dometa za napad na lansere unutar Rusije, navodeći da bi takvi napadi dali "direktnu i očiglednu osnovu za upotrebu nuklearnog oružja".