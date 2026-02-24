Slušaj vest

Policija doline Temze saopštila je da su službenici završili pretrese u bivšoj rezidenciji Endrua Mauntbaten Vindzora u Vindzoru.

Službenici su u četvrtak započeli pretrage u Rojal Lodžu u Vindzor Grejt Parku, u Berkširu, u vezi sa istragom o navodima za nesavesno obavljanje javne funkcije, prenosi Sky News.

Navodi se odnose na period kada je bivši princ bio trgovinski izaslanik Ujedinjenog Kraljevstva između 2001. i 2011. godine.

Pomoćnik glavnog konstabla Oliver Rajt izjavio je: "Službenici su sada napustili lokaciju u Berkširu koju smo pretraživali. Time je završena aktivnost pretrage koja je započela nakon našeg hapšenja muškarca u šezdesetim godinama iz Norfoka u četvrtak".

Foto: ADAM VAUGHAN/EPA

"Razumemo značajno interesovanje javnosti za ovaj slučaj i naša istraga je i dalje u toku."

"Važno je da naši istražitelji dobiju vreme i prostor da nastave svoj rad. Ažuriranja ćemo pružiti kada to bude primereno, ali to verovatno neće biti uskoro."

Endru Mauntbaten Vindzor je uhapšen u četvrtak - na svoj 66. rođendan - u svojoj rezidenciji Vud Farm na imanju Sandringem u Norfolku, gde se preselio nakon što je napustio Rojal Lodž.

Zadržan je u pritvoru 12 sati, pre nego što je pušten uz nastavak istrage.

Mauntbaten Vindzor je oduvek energično negirao sve navode o bilo kakvom nedoličnom ponašanju u vezi sa Džefrijem Epstajnom.