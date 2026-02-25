Slušaj vest

Američke obaveštajne agencije pružile su ključne informacije za meksičku operaciju koja je dovela do smrti jednog od najmoćnijih narko-bosova u zemlji, objavili su mediji.

Nemesio Osegera Servantes, poznat kao El Menčo, preminuo je od zadobijenih povreda pošto je bio meta u nedelju u Tapalpi u zapadnoj državi Halisko, saopštilo je meksičko Ministarstvo odbrane.

Kartel je odgovorio odmazdom širom zemlje.

Meksički zvaničnici rekli su da su SAD pružile "dopunske" informacije za operaciju protiv dugogodišnjeg šefa Kartela nove generacije Halisko, glavnog trgovca fentanilom, kokainom i metamfetaminima na američko tržište.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit priznala je umešanost američkih obaveštajnih službi u objavi na Iksu u kojoj se izveštava da je "glavna meta" za obe vlade "eliminisana".

Meksički ministar odbrane Rikardo Trevilja Treho rekao je da je vojna obaveštajna služba locirala El Menča prateći saradnika njegove romantične partnerke. Američki izvori koje su citirali Rojters, "Njujork tajms" i drugi mediji rekli su da su informacije koje je CIA pružila preko Zajedničke međuagencijske radne grupe za borbu protiv kartela, koju predvodi Pentagon, bile "instrumentalne".

Radna grupa pokrenuta prošlog meseca, navodno primenjuje američko iskustvo u borbi protiv pobunjenika sa Bliskog istoka na borbu protiv kartela.

Izveštaji nisu precizirali kako su obaveštajni podaci dobijeni. Izvori su pripisali direktoru CIA Džonu Retklifu zasluge za proširenje programa protiv kartela, uspostavljenog pod predsednikom Džozefom Bajdenom, kako bi se uključilo regrutovanje doušnika na terenu. Bivši američki zvaničnik rekao je Rojtersu da je meksička vlada dobila "detaljan ciljeva za El Menča".

Predsednik SAD Donald Tramp je izvršio pritisak na meksičku predsednicu Klaudiju Šejnbaum da intenzivira svoje mere protiv trgovine drogom, preteći mogućom direktnom intervencijom SAD na meksičkom tlu.