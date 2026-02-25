Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Merc pozvao je na dodatni pritisak na rusko rukovodstvo kako bi se zaustavio rat u Ukrajini, u vreme kada se navršava četiri godine od početka ruske invazije na susednu zemlju.

"Ovaj rat će se završiti tek kada Rusija više ne vidi smisao da ga nastavlja. Kada Rusija više ne može da očekuje da će steći bilo koju teritoriju, kada su troškovi ove ludosti jednostavno postali preveliki", rekao je Merz u Berlinu.

Nemački lider oštro je osudio postupke Rusije u Ukrajini, optužujući Moskvu za nepažnju prema ljudskim pravima i ljudskim životima, kao i za svakodnevno činjenje ratnih zločina.

"Pod trenutnim rukovodstvom, ova zemlja je na najnižoj tački najniže barbarizacije. I niko ne bi smeo da sumnja u režim i barbarstvo sa kojim se suočavamo iz Rusije", istakao je Merc.

Foto: RONALD WITTEK/EPA

"Predsednik Rusije Vladimir] Putin neće okončati svoju kampanju ako Ukrajina odustane i preda se“, rekao je.

"Jer mi čujemo pretnje. Vidimo provokacije u Baltičkim državama, u Baltičkom moru, hibridne napade svuda u Evropi, posebno ovde u Nemačkoj".

"Ne smemo ponovo da napravimo grešku da priznajemo stvari, ali ne delujemo povodom njih", dodao je Merc, aludirajući na godine koje su prethodile februarskoj invaziji na Ukrajinu 2022. godine, kada su mnogi evropski lideri potcenili spremnost Putina da krene u rat.

Merc je takođe obećao dalju podršku Ukrajini. Nemačka, trenutno najveći vojni i civilni donator te zemlje, od početka rata pružila je civilnu pomoć u vrednosti od gotovo 40 milijardi evra, uz više od 50 milijardi evra vojne pomoći, napomenuo je.