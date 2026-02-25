Slušaj vest

Francuski premijer Sebastijan Lekorni izjavio je danas da će 294 opštine biti priznate kao područja pogođena prirodnom katastrofom posle poplava koje su zahvatile zapadni deo Francuske u protekle dve nedelje.

"Uredba o priznanju prirodne katastrofe biće objavljena sutra. Vlada će ostati potpuno mobilisana uz gradonačelnike i stanovnike pogođene poplavama", poručio je Lekorni, preneo je Figaro.

Prema podacima koje je Lekorni objavio na društvenim mrežama, najviše opština je iz departmana Lot i Garon, Men i Loara i Žironda.

Foto: YT Screenshot

Lekorni je dodao da će 77 zahteva biti odloženo kako bi opštine mogle da dopune svoje zahteve, koji će biti ponovo razmotreni na sednicama 3. i 10. marta.

Vlada Francuske je razmatrala prve zahteve opština pogođenih poplavama, nakon što je prošle nedelje obećala brzu kompenzaciju za gradove koji su pretrpeli štetu od nepogoda.

Posle rekordnog broja uzastopnih dana padavina, koji su u Francuskoj trajali 40 dana, u ponedeljak je došlo do prekida, ali poplave još uvek nisu okončane, prema podacima Francuske meteorološke službe.

U zapadnim delovima zemlje nivo vode polako opada, što nagoveštava postepeni povratak normalnih uslova u nekim pogođenim zonama.