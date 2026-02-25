Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp postavio je rekord u najdužem govoru o stanju nacije, koji je trajao jedan sat i 50 minuta, nadmašivši rekord koji je Bil Klinton postavio tokom svog poslednjeg obraćanja 2000. godine.

Tramp je više puta isticao svoju ekonomsku agendu, navodeći da je tokom prve godine povratka u Belu kuću nadgledao "preokret za sva vremena".

Govoreći o Iranu, on je rekao da "preferira da se ovaj problem reši diplomatskim putem", ali je upozorio tu zemlju da ne nastavlja sa razvojem programa oko proizvodnje nuklearnog oružja.

Tokom govora više puta je ulazio u verbalne rasprave sa demokratama u publici, ali nije direktno kritikovao sudije Vrhovnog suda koje su prisustvovale, uprkos njihovoj nedavnoj odluci u vezi sa carinama.

Guvernerka Virdžinije, Ebigejl Spanberger, iznela je odgovor demokrata, ocenivši da predsednik "nije ponudio stvarna rešenja za ključne izazove sa kojima se naša nacija suočava".

Govor predsednika dolazi u trenutku kada ankete pokazuju da podrška njegovoj agendi u drugom mandatu slabi, uoči ključnih izbora na sredini mandata koji će se održati u novembru.

Tramp ponovio da je okončao osam ratova

Donald Tramp je ponovio tokom svog obraćanja o stanju nacije već poznatu netačnu tvrdnju o svojoj ulozi u međunarodnim odnosima.

- U prvih 10 meseci, okončao sam osam ratova.

Iako je Tramp imao određenu ulogu u pokušajima rešavanja pojedinih sukoba (barem privremeno), brojka od "osam" predstavlja jasno preuveličavanje.

Egipat i Etiopija - spor, a ne rat

Tramp je tokom govora naveo i navodni rat između Egipta i Etiopije. Međutim, između ove dve zemlje nije postojao rat, već dugogodišnji diplomatski spor oko velike etiopske brane na pritoci reke Nil.

Srbija i tzv. Kosovo - rat koji se nije dogodio

Na njegovoj listi našao se i navodni rat između Srbije i tzv. Kosova. Takav rat se, međutim, nije vodio tokom njegovog mandata. Tramp je ranije tvrdio da je sprečio izbijanje novog rata između dve strane, ali to nije isto što i okončanje stvarnog oružanog sukoba.

DR Kongo i Ruanda - sukob koji traje

Tramp je naveo i rat koji uključuje Demokratsku Republiku Kongo i Ruandu. Ipak, taj sukob je nastavljen uprkos mirovnom sporazumu kojim je posredovala Trampova administracija 2025. godine.

Sporazum nikada nije potpisala glavna pobunjenička koalicija koja učestvuje u borbama.

Tajland i Kambodža - obnovljene borbe

Na listi se našao i oružani sukob između Tajlanda i Kambodže. Iako je početkom 2025. postignut mirovni dogovor uz posredovanje Trampove administracije, borbe su privremeno ponovo izbile u decembru iste godine.

Gaza - nasilje uprkos primirju

Može se raspravljati o Trampovoj ulozi u okončanju drugih sukoba sa njegove liste, kao i o tome da li su neki zaista završeni. Na primer, ubistva su se nastavila u Pojasu Gaze nakon oktobarskog sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa.

Tramp je u govoru rekao: "Rat u Gazi, koji se odvija na veoma niskom nivou, skoro je završen."

Bez obzira na to kako se procenjuje Trampova uloga u pojedinim mirovnim inicijativama, tvrdnja da je "okončao osam ratova" očigledno je preterana i ne odgovara činjeničnom stanju.

Spanberger: Amerikanci traže više od Bele kuće

Guvernerka Virdžinije Ebigejl Spanberger izjavila je da nedavne pobede demokrata, u mesecima nakon pobede Donalda Trampa na izborima 2024. godine, pokazuju da Amerikanci očekuju više od Bele kuće.

Demokrate, kako je rekla, "rade na snižavanju troškova, rade na tome da zajednice i zemlje budu bezbedne i rade za vas".

Spanberger se osvrnula na oproštajni govor Džordža Vašingtona nakon završetka njegovog mandata kao prvog predsednika SAD. Navela je da je on upozoravao na opasnost od "lukavih" ljudi koji nastoje da podele narod.

Ali, kako je dodala, Vašington je takođe govorio o Amerikancima koji "čine pravu stvar". Upravo su ti građani, prema njenim rečima, održali Ameriku snažnom tokom proteklih 250 godina.

Tramp fokusiran na jačanje američke vojske

Tramp je tokom obraćanja o stanju nacije naglasio je da je njegova strategija "mir kroz snagu", što znači da jačanje vojne moći treba da osigura bezbednost i stabilnost za SAD.

Kao deo toga, Tramp je istakao da je izgradio ili podržao vojsku koja je najmoćnija na svetu i pohvalio republikance za ulaganja u vojne kapacitete. Takođe je istakao da je podsticao članice NATO-a da povećaju svoj budžet za odbranu - ciljajući na veći udeo potrošnje u odnosu na bruto domaći proizvod.

Tramp o Iranu

Govoreći o Iranu, Tramp je rekao da njegova taktički čvrsta spoljnopolitička linija predstavlja deo njegovog pristupa "mir kroz snagu", gde snažna vojna sposobnost treba da omogući diplomatsko rešenje konflikata.

On je podsetio na američku operaciju prošle godine poznatu kao "Ponoćni čekić", koja je ciljala nuklearne objekte u toj zemlji.

- Posle operacije "Ponoćni čekić", upozoreni su da ne pokušavaju da obnove svoj nuklearni program oko oružja, ipak, oni nastavljaju i trenutno ponovo slede svoje zlokobne nuklearne ambicije - rekao je Tramp.

On je dodao da Iran želi da postigne dogovor kako bi izbegao nove američke udare, ali se još nije obavezao da nikada neće proizvesti nuklearno oružje.

- Moja preferencija je da ovaj problem rešim diplomatijom, ali jedna stvar je sigurna. Nikada neću dozvoliti da najveći svetski sponzor terorizma, što oni svakako jesu, dobije nuklearno oružje - poručio je Tramp.

Pohvale za vojnu operaciju protiv narko-bosa

On je takođe spomenuo operacije protiv trgovine drogom i pohvalio akcije protiv narko-kartela, uključujući smrt Nemesija Osegere Servantesa, poznatog kao "El Menčo", lidera meksičkog kartela Halisko nove generacije (CJNG).

Međutim, prema izjavama meksičke predsednice Klaudije Šejnbaum, američke snage nisu direktno učestvovale u operaciji u kojoj je ubijen El Menčo - SAD su samo delile obaveštajne podatke s meksičkim snagama.

Tramp pohvalio i hapšenje Madura

Tramp je u govoru takođe istakao uspehe svojih politika protiv kriminala i narko-trgovine, uključujući hapšenje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovo izručenje u SAD, gde će mu se suditi po optužbama za krijumčarenje droge. Ova operacija je predstavljena kao velika pobeda u borbi protiv kriminala.

Nejasan status trgovinskih sporazuma sa zemljama širom sveta

Tramp je ranije tvrdio da zemlje koje su postigle trgovinske sporazume sa SAD žele da ih održe. Međutim, mnogi američki trgovinski partneri izjavili su da i dalje nisu sigurni u status dogovora sklopljenih nakon Trampove inicijalne mere o tarifama.

Samo nekoliko sati nakon presude Vrhovnog suda SAD prošle nedelje, kojom su poništene mnoge od Trampovih globalnih tarifa, on je najavio novu globalnu stopu od 10%. Kasnije je u subotu izjavio da će stopa biti 15%.

Zvanična dokumenta pokazuju da su tarife od utorka postavljene po nižoj stopi, bez direktive da se povećaju. Ova konfuzija ostavila je mnoge zemlje nesigurnim u svoj trenutni status.

O sporazumima sa partnerima u EU

Trampov pokušaj da održi svoje tarife kroz druge pravne ovlasti izazvao je pitanja o sudbini sporazuma sa trgovinskim partnerima, uključujući Veliku Britaniju, Indiju i EU.

Mnoge zemlje su tražile niže tarife na svoje proizvode u zamenu za obaveze o investicijama ili druge ustupke kako bi američkim kompanijama olakšale poslovanje u inostranstvu.

Evropska unija je u ponedeljak saopštila da će obustaviti ratifikaciju sporazuma postignutog tokom leta, dok je Indija odložila prethodno planirane razgovore radi finalizacije nedavnog dogovora.