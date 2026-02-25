TRAMP SAMO UKRATKO SPOMENUO RAT U UKRAJINI: "Veoma se trudimo da okončamo deveti rat, ubijanja i klanje između Rusije i Ukrajine" (VIDEO)
Američki predsednik Donald Trampu svom govoru o stanju nacije tek je ukratko spomenuo rat u Ukrajini, na četvrtu godišnjicu sukoba.
Pre nego što se osvrnuo na Ukrajinu, Tramp je ponovio svoju tvrdnju da je okončao osam ratova otkako je na funkciji - tvrdnja koja je značajno preuveličana.
- Veoma se trudimo da okončamo deveti rat, ubijanja i klanje između Rusije i Ukrajine, gde 25.000 vojnika gine svakog meseca. Razmislite o tome, 25.000 vojnika mesečno - rekao je Tramp.
Dodao je svoj uobičajeni komentar: "Rat koji se nikada ne bi desio da sam ja bio tada predsednik, nikada ne bi počeo."
U ostatku govora Tramp je još jednom spomenuo rat u Ukrajini u kontekstu NATO-a, napominjući da se oružje koje SAD šalju Ukrajini isporučuje kroz vojni savez.
U predizbornoj kampanji Tramp je često tvrdio da bi rat u Ukrajini rešio u roku od 24 sata po dolasku na vlast.
Ipak, diplomatski napori SAD u prvoj godini njegovog drugog mandata nisu zaustavili sukob između Ukrajine i Rusije, iako je Tramp lično pokušavao da dovede strane za pregovarački sto, uključujući više sastanaka sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i samit na Aljasci prošlog avgusta sa predsednikom Vladimirom Putinom.