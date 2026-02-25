CNN: Nestali FBI izveštaji o svedocima iz istrage o Džefriju Epstajnu

Desetine intervjua sa svedocima koje je sproveo FBI u okviru istrage oko finansijera i seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna izgleda da nedostaju u ogromnoj kolekciji dokumenata koju je Ministarstvo pravde (DOJ) objavilo prošlog meseca, prema tvrdnjama CNN-a.

Među nestalim dokumentima su i navodno tri intervjua u vezi sa ženom koja je optužila predsednika SAD Donalda Trampa za seksualni napad pre nekoliko decenija.

Nedostajući zapisi u evidenciji

Evidencijski spis koji su advokati bliske saradnice Epstajna, Gislejn Maksvel, dobili uključuje serijske brojeve za oko 325 FBI intervjua sa svedocima, ali više od 90 dokumenata, što je više od četvrtine liste, ne pojavljuje se u javno dostupnim fajlovima, prema pregledu CNN-a.

Među nedostajućim zapisima su tri intervjua sa ženom koja je tvrdila da ju je Epstajn više puta zlostavljao počevši od 13. godine i koja je takođe optužila Trampa za seksualno zlostavljanje.

Reakcije i optužbe na račun Ministarstva pravde (DOJ)

Demokratski kongresmen Robert Garsija izrazio je zabrinutost zbog nestalih dokumenata i postavio pitanje da li Trampova administracija poštuje zakon koji nalaže objavljivanje DOJ fajlova vezanih za Epstajna.

- Imamo preživelu koja je iznela ozbiljne optužbe protiv predsednika - rekao je Garsija.

- Ali postoji niz dokumenata, moguće intervjua, koje je FBI sproveo sa preživelom, a koji zapravo nedostaju i do kojih nemamo pristup.

Ministarstvo pravde je negiralo da su bilo koji fajlovi izbrisani i istaklo da se pridržava zakona. Preostali dokumenti nisu objavljeni jer su "duplikati, privilegovani ili deo tekuće federalne istrage."

Svedočenje žene koja optužuje Trampa

Žena je prvo kontaktirala FBI 10. jula 2019, nekoliko dana nakon hapšenja Epstajna, tvrdeći da ju je zlostavljao u Južnoj Karolini. Dve nedelje kasnije, agenti su je intervjuisali u kancelariji njenog advokata.

Tokom intervjua, žena je pokazala fotografiju Trampa i Epstajna zajedno, ali je advokat napomenuo da je preživela zabrinuta da bi impliciranje "poznatih osoba" moglo izazvati osvetu.

Spis Maksvelove beleži tri dodatna dokumenta iz avgusta i oktobra 2019. godine u vezi sa istom ženom, kao i tri seta "beleški intervjua", koji se takođe ne pojavljuju u zvanično objavljenim fajlovima.

Jedan FBI fajl iz 2025. godine uključuje optužbu da je Tramp navodno naterao ženu da ga oralno zadovolji i udario je po glavi, navodno između 1983. i 1985. godine, ali identitet osobe je redigovan.

Kritike i zabrinutost žrtava

Mnoge Epstajnove žrtve su se žalile da nisu mogle da pronađu svoje izjave na DOJ sajtu. Džes Mišels je rekla da "dokumenta koja nedostaju sugerišu da se Ministarstvo pravde zapravo poigrava sa celom zemljom."

Heli Robson je prošlog meseca pisala sudu da "ovo nepoštovanje nije samo proceduralno, već je duboko lično" i da "nastavak nepoštovanja predstavlja istu tajnovitost koja je omogućila da se ovi zločini nastavljaju godinama."

Pregled i značaj "302" fajlova

U objavljenim dokumentima nalazi se više od 3 miliona strana, uključujući stotine FBI memoa poznatih kao "302" fajlovi koji dokumentuju intervjue sa svedocima. Ovi zapisi su ključni za razumevanje višegodišnje istrage FBI protiv Epstajna i Maksvelove.

Endru Mekejb, bivši zamenik direktora FBI i saradnik CNN-a, izjavio je: "To je najosnovniji i najvažniji deo koji gradi temelj istrage."