Slušaj vest

Tokom obraćanja američkog predsednika Donalda Trampau Kongresu SAD o stanju nacije, demokratska kongresmenka Ilhan Omar uzvikivala je: "Ubijali ste Amerikance!" dok je Tramp kritikovao demokrate zbog zahteva za reformom imigracione politike i povezao situaciju sa finansiranjem Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS).

Omarova i druge demokrate negodovali su i dobacivali dok je Tramp govorio o tome da "prva dužnost američke vlade jeste da štiti američke građane, a ne ilegalne doseljenike."

1/28 Vidi galeriju Trampov govor u Kongresu SAD Foto: WILL OLIVER/EPA, Jessica Koscielniak/POOL Reuters, KENNY HOLSTON / POOL/THE NEW YORK TIMES POOL, Allison Robbert/FR172296 AP, J. Scott Applewhite/AP

Komentari Omarove odnose se na federalnu imigracionu operaciju poznatu kao "Operation Metro Surge" u Minesoti, tačnije Mineapolisu, koja je privukla veliku pažnju američke i svetske javnosti i izazvala velike proteste širom zemlje.

Tokom ove operacije, federalni imigracioni agenti (ICE), deo američkih carinskih i graničnih snaga (Customs and Border Protection i U.S. Immigration and Customs Enforcement), ubili su dvoje američkih državljana, Rene Gud i Aleksa Pretija, tokom oružanih incidenata u Mineapolisu, što je potvrdila zvanična dokumentacija i izveštaji o operaciji.

Rene Gud, 37‑godišnja Amerikanka, ubijena je 7. januara 2026. godine od strane agenta ICE tokom imigracione potere u Mineapolisu.

Aleks Preti, 37‑godišnji američki medicinski radnik, ubijen je od strane federalnih agenata 24. januara 2026. godine tokom slične akcije.

Ova dva slučaja izazvala su proteste protiv federalnih imigracionih vlasti i dovela do šire javne debate o tome kako se sprovodi imigraciona politika u SAD.

Tokom Trampovog govora, demokrate su glasno protestovale upravo tokom njegovih komentara o imigraciji i ulozi federalnih agencija.

Njihovi povici i reči poput "Ubijali ste Amerikance!" i "lagao si" odražavaju ozbiljnu političku polarizaciju oko pitanja imigracione politike i posledica operacija ICE koja je sprovođena tokom januara.

Kongresmen Al Grin: "Neću tolerisati ovaj nivo mržnje"

Al Grin, demokrata iz Teksasa, koji je ranije izbačen iz sale nakon što je podigao znak sa natpisom "Crnci nisu majmuni", izjavio je da misli da je predsednik Donald Tramp sada "dobio poruku".

- Večeras sam želeo da mu neko lično kaže da crnci nisu majmuni i da crni ljudi neće tolerisati ovakvo ponašanje - rekao je Grin za C-SPAN. Dodao je da odbija da toleriše "ovaj nivo mržnje koji predsednik zapravo implementira kroz politiku".

Natpis koji je Grin držao bio je reakcija na rasistički video koji je Tramp objavio, a u kojem je prikazan prvi crni predsednik Amerike, Barak Obama, kao majmun. Kongresmen iz Teksasa je rekao da Tramp sada deluje kao da je iznad zakona.

- On ne priznaje razdvajanje vlasti, ne priznaje zakoniti proces, ne veruje da sudije mogu donositi odluke koje su suprotne njegovim mišljenjima i biti ispravne - izjavio je Grin.