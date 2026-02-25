Slušaj vest

Jedan pab u Vašingtonu, Penn Social, udaljen oko kilometar i po od Bele kuće, ponudio je gostima besplatno pivo u utorak uveče tokom obraćanja američkog predsednika Donalda Trampa o stanju nacije, obećavši da će piće biti besplatno sve "dok ne padne prva uvreda".

Naraganset pivo počelo je besplatno da se služi u 21:00 sat i to je trajalo sve do oko 21:45 sati, kada je Tramp spomenuo svog prethodnika, bivšeg predsednika Džoa Bajdena i "njegove korumpirane partnere".

Taj trenutak, otprilike 34 minuta govora, prošao je bez većeg uzbuđenja među prisutnima. Kasnije su se čuli glasniji aplauzi i reakcije kada je Tramp direktnije reagovao protiv demokrata, rekavši: "Ti ljudi su ludi."

Ovaj "građanski eksperiment" privukao je desetine ljudi u bar sa tri projektora koji su prenosili govor. Posetioce je činila pretežno mlađa publika, neki su navijali za Trampa, dok su drugi bodrili demokrate, poput senatora Marka Kelija, kada se pojavio na ekranu.

1/28 Vidi galeriju Trampov govor u Kongresu SAD Foto: WILL OLIVER/EPA, Jessica Koscielniak/POOL Reuters, KENNY HOLSTON / POOL/THE NEW YORK TIMES POOL, Allison Robbert/FR172296 AP, J. Scott Applewhite/AP