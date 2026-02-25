HAOS TOKOM TRAMPOVOG GOVORA, IZBACILI GA IZ SALE: Nije mu prvi put da provocira američkog predsednika, pogledajte šta je prethodilo incidentu (VIDEO)
Izbačen je iz sale zato što je razvio transparent na kojem piše "Crnci nisu majmuni".
Al Grinje po drugi put u poslednjih godinu dana izbačen iz Kongresa tokom Trampovog govora, podseća NBC njuz.
On je u sali Predstavničkog doma istakao transparent na kojem je pisalo "Crnci nisu majmuni", što se tumači kao reagovanje na video-snimak koji je Tramp ovog meseca objavio na društvenim mrežama, a na kojem su bivši predsednik SAD Barak Obama i bivša prva dama Mišel Obama prikazani kao majmuni.
Dok ga je pripadnik kongresnog obezbeđenja sprovodio iz sale Predstavničkog doma, nekoliko minuta nakon početka Trampovog govora, Grin je mahao svojim transparentom u pravcu republikanaca gde je poslanik Troj Nels, takođe Teksašanin, pokušao da otme transparent od Ala Grina.
- Sudeći po izrazu njegovog lica, shvatio je poruku. Video je i shvatio je poruku - rekao je Grin u razgovoru sa novinarima.