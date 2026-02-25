Slušaj vest

Izbačen je iz sale zato što je razvio transparent na kojem piše "Crnci nisu majmuni".

Al Grinje po drugi put u poslednjih godinu dana izbačen iz Kongresa tokom Trampovog govora, podseća NBC njuz.

On je u sali Predstavničkog doma istakao transparent na kojem je pisalo "Crnci nisu majmuni", što se tumači kao reagovanje na video-snimak koji je Tramp ovog meseca objavio na društvenim mrežama, a na kojem su bivši predsednik SAD Barak Obama i bivša prva dama Mišel Obama prikazani kao majmuni.

Dok ga je pripadnik kongresnog obezbeđenja sprovodio iz sale Predstavničkog doma, nekoliko minuta nakon početka Trampovog govora, Grin je mahao svojim transparentom u pravcu republikanaca gde je poslanik Troj Nels, takođe Teksašanin, pokušao da otme transparent od Ala Grina.