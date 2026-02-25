Slušaj vest

Japanplanira da do marta 2031. godine rasporedi zemlja‑vazduh rakete na svom udaljenom zapadnom ostrvu blizu Tajvana, izjavio je ministar odbrane, dok regionalne tenzije rastu.

Ovo je prvi put da Japan precizira vremenski okvir za raspoređivanje raketa na ostrvu Jonaguni od kada je ta odluka najavljena 2022. godine.

Geopolitički kontekst

Kinasmatra Tajvansvojom teritorijom i nije isključila upotrebu sile da "ponovo ujedini" ostrvo sa kopnom. Jonaguni je vidljiv sa obala Tajvana tokom vedrog vremena, udaljen svega 110 km.

Napetosti između Tokija i Pekinga pojačale su se nakon što je japanska premijerka Sanae Takaičiu novembru sugerisala da bi Japan aktivirao svoju vojnu silu u slučaju kineskog napada na Tajvan.

Strahuje se da bi bilo kakav napad na Tajvan, koji SAD vidi kao saveznika, mogao da izazove direktni vojni sukob između Vašingtona i Pekinga, a potom se proširi i na druge saveznike SAD u regionu, uključujući Japan.

1/13 Vidi galeriju Sanae Takaiči, nova premijerka Japana Foto: Daisuke Suzuki/Kyodo News, KIM KYUNG-HOON / POOL/REUTERS POOL

Peking reaguje pritiskom

Izjave Sanae Takaiči dovele su odnose sa Kinom na najniži nivo tokom poslednjih godina. Peking je odgovorio raznim merama - slanjem ratnih brodova, ograničavanjem izvoza retkih metala, smanjenjem broja kineskih turista koji putuju u SAD, otkazivanjem koncerata, pa čak i zahtevima za vraćanjem pandi iz zooloških vrtova u Japanu.

1/8 Vidi galeriju Velike kineske vojne vežbe oko Tajvana Foto: Printscreen/Youtube/The Sun

Detalji o raketnoj jedinici na Jonaguniju

Ministar odbrane Šinđiro Koizumi najavio je da će jedinica na Jonaguniju biti opremljena raketama srednjeg dometa sposobnim da presreću dolazeće avione i rakete. Domet raketa je oko 50 km, a pokrivenost istih je 360 stepeni.

Sistem može istovremeno da prati do 100 ciljeva i da napadne do 12 ciljeva istovremeno. Kina još nije reagovala na ovu najavu.

Kada je Koizumi posetio Jonaguni u novembru, Peking je izjavio da Japan pokušava "da stvori regionalnu tenziju i izazove vojni sukob". Potom je Kina poslala bespilotne letelice u blizini ostrva, što je navelo Japan da reaguje slanjem aviona.

Povezanost sa unutrašnjom politikom

Najave dolaze nakon što je Takaiči ostvarila ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima ranije ovog meseca, što joj je omogućilo da pojača odbrambene kapacitete Japana.

Jonaguni se tokom poslednje decenije transformisao u vojnu bazu sa oko 160 vojnika trenutno angažovanih oko nadzora obale. Elektronska jedinica za ometanje neprijateljske komunikacije i radara biće uspostavljena u martu i aprilu 2026. godine.