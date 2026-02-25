Slušaj vest

Zvaničnici SAD i Ukraine održaće novu rundu razgovora u Ženevi u Švajcarskoj, 26. februara, izjavio je specijalni izaslanik Stiv Vitkof tokom onlajn obraćanja na konferenciji Jalta Evropska strategija, održanoj 24. februara.

Sastanak sledi nakon poslednje runde pregovora između Ukrajine, Rusije i SAD, održane u Ženevi 17-18. februara, koja nije donela proboj po pitanjima teritorija ili prekida vatre.

Vitkof je naveo da će on i Džared Kušner, zet američkog predsednika, putovati u Ženevu 26. februara radi razgovora sa Iranom. Tokom posete, Vitkof planira i sastanak sa Rustemom Umerovim, sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine.

Vitkof je rekao da je prethodno telefonom razgovarao sa Umerovim kako bi dobio saglasnost predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog za sastanak. Njih dvojica komuniciraju gotovo svakodnevno.

Cilj sastanka je nastavak razgovora započetih tokom prethodnih pregovora i istraživanje načina za postizanje mirovnog sporazuma. Nakon ženevskog sastanka, Umerov bi mogao da otputuje u SAD na još jednu rundu razgovora.

Vitkof je takođe naveo da on i Tramp smatraju da bi trebalo organizovati trilateralni sastanak između Zelenskog, Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina kako bi se razgovaralo o teritorijalnim pitanjima i garancijama bezbednosti, iako je priznao da pregovori još nisu dostigli taj nivo.

Ranije je šef Kabineta predsednika Ukrajine Kiril Budanov rekao da bi nova runda pregovora Ukrajine i Rusije mogla da bude održana u Ženevi 26-27. februara.

- Oko 27. februara, plus-minus dan-dva. To znači da 26. februar spada u taj vremenski okvir. U procesu smo priprema. Ovo je stvar protokola. Sve tri strane ili zapravo četiri strane, jer postoji domaćin, moraju se složiti - rekao je Budanov.