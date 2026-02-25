Slušaj vest

Kako piše nemački list Špigl, Sindikat Verdi pozvao je radnike da stupe u štrajk u petak, a u nekim regionima i u subotu. Oni su pozvali na zajedničke štrajkove upozorenja svih sindikata službi javnog prevoza širom Nemačke. Cilj je da se pojača pritisak na poslodavce.

Autobusi i vozovi mogli bi krajem nedelje da stanu na mnogim mestima u Nemačkoj. Sindikat je naveo da u tarifnoj rundi učestvuje 150 javnih prevoznih preduzeća i autobuskih kompanija sa ukupno oko 100.000 zaposlenih u svim saveznim pokrajinama, kao i u gradskim pokrajinama Berlin, Hamburg i Bremen.

1/5 Vidi galeriju Nemački sindikat Verdi najavio velike štrajkove u Nemačkoj Foto: Peter Henrich / HEN-FOTO / imago stock&people / Profimedia, Andreas Arnold / AFP / Profimedia

Štrajk se očekuje širom Nemačke

Kako je saopštio sindikat, zaposleni u gotovo svim saveznim pokrajinama trebalo bi da prekinu rad. U mnogim lokalnim prevoznim preduzećima gotovo da neće biti vožnji autobusa i vozova tokom ta dva dana. Štrajk bi trebalo da počne rano ujutro u petak i u zavisnosti od regiona, trajaće do noći između subote i nedelje.

U hamburškom Hohbanu planiran je, na primer, 48-časovni upozoravajući štrajk od ranog jutra u petak.

- Putnici treba da računaju na znatna ograničenja u autobuskom i metro saobraćaju u Hamburgu tokom oba dana - saopštio je sindikat.

Takođe su planirane i demonstracije u petak.

Još uvek nije odlučeno da li će se štrajk održati u Baden-Virtembergu i u preduzećima Hamburg-Holštajna - odluke će biti donete kasnije tokom nedelje.

Izuzetak je Donja Saksonija, gde do kraja marta važi obaveza poštovanja mira. Javni prevoz Dojče Ban, poput S-Bana u velikim gradovima, verovatno neće biti pogođen ovim štrajkom.

Razlozi za štrajk

- Očigledno poslodavci još uvek ne shvataju da dugoročno ne može postojati funkcionalna javna služba prevoza ako sada ne poboljšamo radne uslove - rekla je zamenica predsednice Sindikata Verdi, Kristina Bele.

- Kolege hitno trebaju rasterećenje, a poslodavci jasnu poruku da smo odlučni da se borimo za naše zahteve - kaže Bele.

Sindikat je tako po drugi put pozvao na savezničke zajedničke upozoravajuće štrajkove sindikata u javnom prevozu. Prvi put, 2. februara, posledice su bile velike - u velikom delu Nemačke javni prevoz gotovo da je stao.

Za milione radnika i učenika, posebno u petak, situacija će verovatno ponovo biti stresna. Upozoravajući štrajkovi početkom februara uticali su i na ostatak saobraćaja, jer su mnogi ljudi prešli na automobile.

Prema procenama, širom zemlje zabeležen je blagi porast dužine i trajanja gužvi. Takođe, prema servisima za naručivanje taksija Freenow, ujutru je potražnja za taksijima znatno porasla.

Ipak, ovog puta štrajk verovatno neće pratiti hladno vreme, širom Nemačke očekuju se dvocifrene temperature u plusu.

1/17 Vidi galeriju Fridrih Merc Foto: EPA/HANNIBAL HANSCHKE, EPA/Clemens Bilan

Zahtevi sindikata

U pregovorima o Tarifnom ugovoru za javni prevoz (TV-N) koji traju od novembra i koji se u svih 16 saveznih pokrajina uglavnom vode sa Komunalnim udruženjima poslodavaca, Verdi zahteva znatno bolje radne uslove, uključujući:

- skraćenje nedeljnog radnog vremena i trajanja smena,

- produženje vremena odmora,

- veće dodatke za noćni rad i rad vikendom.

U mnogim mestima zaposleni traže i povećanje plata. U hamburškom Hohbanu, na primer, Verdi traži 7,5% veće mesečne plate nego do sada. Ugovor bi trebalo da traje godinu dana.

- Pregovori u celini napreduju vrlo sporo, iako je u pojedinim sektorima već bilo četiri rundi - rekla je zamenica predsednice Verdija, Kristina Bele.

To je, prema njenim rečima, "više nego razočaravajuće". U poslednjih nekoliko dana sindikat je stoga štrajkovao u regionima i u pojedinim pokrajinama i gradovima, poput Hesena i Bavarske.

Stanje oko uslova rada

Prema studiji sindikata, radni uslovi za vozače autobusa i vozova u Nemačkoj su izuzetno neatraktivni.