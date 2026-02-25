Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je danas da će sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu i šef ukrajinske pregovaračke delegacije Rustem Umerov u četvrtak održati razgovore sa američkim pregovaračima u Ženevi.

Šef ukrajinske države je danas pre podne naveo da je upravo razgovarao sa Umerovom.

"On će sutra imati sastanak sa američkim pregovaračima, sa Vitkofom i sa Kušnerom", saopštio je Zelenski.

Dodao je da će Umerov takođe razgovarati sa ministrom ekonomije o paketu obnove Ukrajine.

"Drugo pitanje – pripremaće se za trilateralni sastanak, koji će već biti sa Rusijom, i koji će, prema našem mišljenju, biti početkom marta“, dodao je Zelenski.

Umerov razmatra detalje naredne razmene

Pored toga, predsednik Ukrajine je naveo da je zadužio Umerova da razmotri detalje naredne razmene.

Specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, Stiv Vitkof, 24. februara je najavio sastanak sa Umerovom u Ženevi.

Vitkof je takođe dopustio mogućnost trilateralnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije u narednih deset dana.

(Kurir.rs/EvropskaPravda/P.V.)

