Slušaj vest

Zabrinjavajuće je to što su pripadnici njegovog brutalnog kartela pustili pipke i do Evrope, gde su učestvovali u trgovini drogom i sarađivali sa brojnim kriminalnim organizacijama.

Kartel nove generacije Halisko (CJNG), koji je osnovao El Menčo, trguje kokainom, heroinom, fentanilom i metamfetaminom.

El Menčo Foto: Foto: ABC NEWS

Oni su švercovali tone narkotika u SAD, ali i u evropske zemlje.

Prema podacima evropske policijske agencije Evropol, kriminalna organizacija sarađuje sa brojnim kriminalnim mrežama unutar Evropske unije.

Iza pada zaplenjene droge krije se jeziva istina

Ove mreže olakšavaju šverc droge u luke EU i njihovu naknadnu distribuciju.

Čak i ako se posmatra samo Nemačka, brojke su alarmantne, piše Bild.

Portparol Federalne kancelarije kriminalističke policije (BKA) rekao je da se od 2017. godine količina kokaina zaplenjenog u Nemačkoj značajno povećala.

1/9 Vidi galeriju Jutro posle haosa u Meksiku izazvanog ubistvom narko-bosa "El Menča", vođe kartela Halisko nova generacija Foto: Armando Solis/AP, MARIO GUZMAN/EFE, Alejandra Leyva/AP

- Istražitelji u Nemačkoj su 2023. godine zaplenili rekordnih 43 tone kokaina. 2024. godine ta brojka je bila 24 tone.

Prema rečima istražitelja, ovaj pad je posledica činjenice da krijumčari postaju sve sofisticiraniji, pribegavajući alternativnim rutama preko luka u Španiji i Francuskoj, na primer.

Sa kim sarađuju El Menčovi ljudi u Evropi?

Karteli obično koriste morski i vazdušni prevoz za šverc velikih količina droge iz Latinske Amerike u EU. Najčešća metoda: skrivanje u legitimnoj robi kao što su hrana, građevinski materijal i kućni aparati.

Evropol naglašava da se teretne pošiljke obično ne mogu pripisati jednom kartelu. Međutim, postoje dva dokumentovana slučaja u kojima je El Menčov kartel bio aktivan: U Španiji je ogranak CJNG razbijen u novembru 2025. godine.

Foto: Printscreen YouTube

Dvadeset ljudi je uhapšeno, a zaplenjene su velike količine kokaina i sintetičkih droga. Očigledno je postojala veza sa italijanskom mafijaškom organizacijom Kamora, koja je pomagala u švercu.

Takođe 2025. godine, osumnjičeni član CJNG uhapšen je u Meksiku nakon dolaska iz Barselone.

El Menčova smrt izazvala talas nasilja

Meksiko je potonuo u nasilje zbog serije napada od strane CJNG.

Konsultant za bezbednost sa sedištem u Meksiko Sitiju, Dejvid Sausedo, obavestio je CNN da je, zbog toga što je El Menčov sin Ruben Osegera Gonzalez ("El Menčito") zatvoren u Sjedinjenim Državama, linija nasleđivanja "prekinuta", bez jasnog naslednika.