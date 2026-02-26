Slušaj vest

Američki državljanin Tomi Šajfer koji je 11 godina proveo u zatvoru u Indoneziji zbog ubistva, deportovan je nazadu  SAD. Šajfer je 2014. godine osuđen na 18 godina zatvora zbog ubistva Šile fon Vize-Mak, koja je bila majka njegove tadašnje partnerke.

Šefer je deportovan nazad u SAD sa međunarodnog aerodroma na Baliju u utorak uveče, nakon što je odslužio kaznu, smanjenu zbog dobrog ponašanja, navela je u saopštenju Felucija Sengki Ratna, šefica regionalne kancelarije Generalne direkcije za imigraciju na Baliju.

Teško pretučeno telo 62-godišnje fon Vize-Mak, pronađeno je u prtljažniku taksija parkiranog ispred luksuznog odmarališta Sent Redžis Bali u avgustu 2014. godine.

Devojka pomagala u ubistvu majke

Heder Mak, ćerka Šile fon Vize-Mak koja je u vreme ubistva imala skoro 19 godina i bila je trudna nekoliko nedelja, i njen tada 21-godišnji dečko Šefer, uhapšeni su na ostrvu Bali dan nakon što je telo pronađeno.

Mak je odslužila sedam godina od desetogodišnje zatvorske kazne na Baliju, zbog pomaganja u ubistvu majke i deportovana je u SAD u oktobru 2021. godine.

Ona je potom osuđena na 26 godina zatvora u Čikagu, u januaru 2024. godine, nakon što je priznala krivicu za pomaganje u ubistvu majke.

(Kurir.rs/Beta)

