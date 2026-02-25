Slušaj vest

Najmanje pet osoba je poginulo, a 18 je ranjeno u ruskim napadima širom Ukrajinetokom proteklog dana, saopštile su lokalne vlasti 25. februara.

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusijatokom noći napala Ukrajinu sa 115 dronova, od kojih je oko 60 bilo tipa "šahed". Saopšteno je da je oboreno 95 dronova na severu, jugu i istoku zemlje.

Zaporoška oblast

U jugoistočnoj Zaporoškoj oblasti, četiri osobe su poginule, a dve su ranjene u ruskim napadima u blizini grada Zaporožja, izjavio je regionalni guverner Ivan Fedorov.

Hersonska oblast

U južnoj Hersonskoj oblasti, jedna osoba je poginula, dok je 11 ranjeno u ruskim napadima, saopštio je guverner Oleksandr Prokudin.

Donjecka oblast

U istočnoj Donjeckoj oblasti, tri civila su ranjena u napadima, naveo je regionalni guverner Vadim Filaškin.

Sumska oblast

U severoistočnoj Sumskoj oblasti, 37-godišnja žena je ranjena u napadu ruskog drona, saopštila je regionalna vojna administracija.

Dnjepropetrovska oblast

U centralno-istočnoj Dnjepropetrovskoj oblasti, Rusija je izvela artiljerijske i napade dronovima na dva okruga, pri čemu je ranjen 61-godišnji muškarac, izjavio je guverner Oleksandr Handža.