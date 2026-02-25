Slušaj vest

Ubistvo Nemesija Osegvere Servantesa, poznatog kao El Menčo, označilo je kraj jedne faze u razvoju meksičkog podzemlja, ali ne i kraj dominacije kartela. Njegov Halisko katel Nova generacija izrastao je tokom poslednje decenije u jednu od najmoćnijih kriminalnih organizacija u zemlji, zahvaljujući agresivnoj ekspanziji i mreži saveza sa manjim grupama.

Ipak, meksička scena daleko je od monolitne. Prema podacima američkih vlasti, najmanje šest velikih kartela i kriminalnih organizacija danas ima snažan uticaj u Meksiku – ali i van njegovih granica.

Kartel Halisko nova generacija

Organizacija koju je predvodio Osegvera izrasla je iz frakcije koja se 2009. godine odvojila od kartela Milenio, ogranka kartela Sinaloa. Tokom godina postala je jedan od najmoćnijih sindikata organizovanog kriminala u Meksiku. Posle njegove smrti ostaje otvoreno pitanje ko će preuzeti vođstvo, jer su tokom operacije stradali i drugi visoki članovi.

1/6 Vidi galeriju U Meksiku su izbili veliki neredi nakon što je vojska likvidirala El Menča Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Kartel Sinaloa

Sa sedištem u državi Sinaloa, dugo je važio za jednu od najmoćnijih narko-organizacija na svetu. Američke vlasti ga smatraju jednim od najvećih proizvođača i krijumčara droge ka Sjedinjenim Državama. Kartel je podeljen na dve frakcije:

- "Čapitosi", lojalni doživotno zatvorenom vođi Hoakinu Guzmanu El Čapu;

- "Majosi“, sledbenici Ismaela Zambade Garsije.

Organizacija proizvodi fentanil i druge sintetičke droge i raspolaže međunarodnom mrežom ćelija.

Cartel del Noreste (Kartel severoistoka)

Naslednik nekadašnje grupe Los Zetas, deluje na severoistoku Meksika. Uključen je u trgovinu drogom, otmice, iznude i krijumčarenje ljudi.

Foto: El Universal / Zuma Press / Profimedia

Nova porodica Mičoakana (La Nueva Familia Michoacana)

Deluje u državama Gerero i Mičoakan. Američke vlasti navode da distribuira fentanil, metamfetamin, heroin i kokain, uključujući i isporuke na teritoriju SAD.

Zalivski kartel (Cartel del Golfo)

Kriminalna organizacija sa dugim stažom na severoistoku Meksika, uključena u trgovinu drogom, otmice i krijumčarenje migranata.

Ujedinjeni karteli (Carteles Unidos)

Savez više grupa u Mičoakanu, formiran kao protivteža ekspanziji Haliskoa. Pored droge, optužuju se i za iznude i nezakonito zauzimanje zemlje.

Zaključak