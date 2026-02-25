Slušaj vest

Britanska vlada je saopštila da će objaviti poverljiva dokumenta u vezi sa imenovanjem bivšeg princa Endrua za trgovinskog izaslanika, nakon pritiska poslanika tokom oštre parlamentarne rasprave.

Poslanici su u utorak usvojili predlog zakona kojim se zahteva objavljivanje dokumenata, nakon što je Endru Mauntbaten Vindzor uhapšen pod optužbama da je delio vladine izveštaje sa Džefrijem Epstajnom dok je obavljao funkciju trgovinskog izaslanika.

Vlada premijera Kira Starmerapodržala je predlog i time osigurala njegovo usvajanje.

Ministar trgovine Kris Brajant izjavio je da je objavljivanje dokumenata "najmanje što dugujemo žrtvama užasnog zlostavljanja koje su počinili Džefri Epstajn i drugi", dodajući da je to zlostavljanje omogućila široka mreža uticajnih i privilegovanih pojedinaca u Britaniji i inostranstvu.

Istraga i hapšenje

Endru, kome su prošle godine oduzete kraljevske titule, pod istragom je policije zbog sumnji da je tokom svog mandata delio poverljiva dokumenta sa Epstajnom.

Bivši princ uhapšen je prošle nedelje pod sumnjom za zloupotrebu javne funkcije, a njegov brat, kralj Čarls III, poručio je da "zakon mora da ide svojim tokom".

Pozivi na transparentnost

Lider Liberalnih demokrata Ed Dejvi izjavio je da su Endruove veze sa Epstajnom "mrlja na našoj zemlji" i da ta mrlja mora biti uklonjena "dezinfekcionim sredstvom transparentnosti".

Liberalne demokrate su iskoristile retko primenjivan parlamentarni mehanizam kako bi primorale ministre da objave dokumenta koja potiču iz perioda kada je Toni Bler bio premijer, pre 26 godina.

Brajant je opisao Endrua kao čoveka koji je bio u stalnoj "trci samoobogaćivanja", nazivajući ga "nepristojnim, arogantnim i privilegovanim čovekom koji nije pravio razliku između javnog interesa i sopstvene koristi".

Moguće odlaganje objavljivanja

Iako je vlada pristala na objavljivanje dokumenata, Brajant je naveo da bi objava pojedinih dokumenata mogla da bude odložena dok policija ne završi istragu.