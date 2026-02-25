Slušaj vest

Ukrajinski vojnici ponekad moraju da odsecaju delove tela svojih drugova kada je nemoguće izvući čitave posmrtne ostatke sa bojnog polja. To se radi kako bi porodice palih boraca mogle da organizuju sahranu makar i fragmenata tela i ostvare pravo na zakonom propisane isplate, a da borci ne bi ostali na spiskovima nestalih.

O ovome izveštava britanski reporter lista Dejli mejl, Ričard Pendleberi, koji je razgovarao sa ukrajinskim vojnicima.

"Pretrpeli smo užasne gubitke. Nismo uvek mogli da izvučemo tela poginulih prilikom povlačenja. Jednom nam je naređeno da odsečemo nogu i ruku rođaku komandanta brigade. To je moralo da se uradi kako bi se dokazalo da je mrtav, a ne nestao, i kako bi njegova porodica mogla da dobije odštetu. Takve stvari viđam svake noći u snovima", ispričao je za britanski list vojnik koji je nedavno demobilisan zbog zdravstvenog stanja.

Drugi vojnik je odrubio glavu poginulom drugu, čije je telo bilo zaglavljeno u ruševinama pod granatama, kako bi majka shvatila da joj je sin "zaista mrtav" i kako bi sahranila makar deo njegovog tela po hrišćanskom običaju.

Engleski novinar: "Kada se vratim kući, imam košmare"

"A ja lično? I ja sam umoran od rata. Kada se vratim kući, imam košmare. Osećam očajničku potrebu da uradim više. Osećam i da se nalazimo na ivici još veće katastrofe za koju Velika Britanija uopšte nije spremna", priznao je ratni reporter Dejli mejla.

Mnoga tela ukrajinskih boraca dospevaju u ruke Rusa. Periodično, Ukrajina i Rusija vrše razmenu poginulih.

Ponekad dolazi do problema sa isplatama odšteta za pogibiju.