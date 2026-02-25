Slušaj vest

Majk Džonson, predsednik Predstavničkog doma američkog Kongresa i jedan od ključnih političkih saveznika Donalda Trampa, izjavio je za protrampovsku televiziju Newsmax da bi gubitak međuizbora bio veoma loš za Trampovu administraciju.

- Njemu su potrebne sve četiri godine, ne samo dve, da popravimo nered. To je ono što nam treba. Ako bismo izgubili međuizbore, ne daj bože, ako bismo izgubili većinu u Predstavničkom domu, to bi u pravom smislu bio kraj Trampove predsedničke ere - rekao je Džonson, dodajući da će republikanci podstaći sve svoje kandidate da to "objasne narodu".

Republikanci žele da zadrže kontrolu nad Kongresom

Džonsonove izjave dolaze u trenutku kada republikanci pokušavaju da mobilišu birače i spreče gubitak kontrole nad Kongresom tokom predstojećih međuizbora.

Međuizbori, koji se održavaju u novembru, tradicionalno se smatraju svojevrsnim referendumom o aktuelnom predsedniku, jer se tada bira svih 435 članova Predstavničkog doma, kao i deo senatora.

Trampova popularnost i ankete

Prema najnovijim relevantnim anketama, Trampova popularnost među američkim biračima i dalje je niska, što bi moglo otežati republikancima da zadrže uticaj u Kongresu.

Prema jednoj anketi, 56% Amerikanaca trenutno ne odobrava Trampov rad na čelu države, dok mu oko 42% daje pozitivnu ocenu.

Druga nedavna anketa pokazuje da 60% Amerikanaca ne odobrava njegovo predsednikovanje, uključujući 47% koji ga snažno ne podržavaju, dok samo 39% ispitanika ima pozitivan stav o njegovom radu.