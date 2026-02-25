Slušaj vest

Rano jutros, ukrajinske jedinice Snaga za specijalne operacije (SSO) uspešno su pogodile položaje ruske protivvazdušne odbrane na Krimu, javlja Censor, pozivajući se na centar za odnose sa javnošću SSO.

Potvrđeno je uništenje ciljeva:

- lansera sistema S-400

- radarske stanice 92N6E,

- pomoćnih elemenata sistema S-400.

Pored toga, u izveštaju se navodi da je takođe uništen "Pancir-S1", "koji je štitio ključne objekte i neprijateljske PVO položaje od dronova i raketa na niskim i srednjim visinama.“

Snage za specijalne operacije nastavljaju sa izvođenjem asimetričnih akcija u cilju slabljenja ofanzivnog potencijala Rusije, dodaje se.

(Kurir.rs/Censor/P.V.)

