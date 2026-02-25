Rano jutros, ukrajinske jedinice Snaga za specijalne operacije (SSO) uspešno su pogodile položaje ruske protivvazdušne odbrane na Krimu , javlja Censor, pozivajući se na centar za odnose sa javnošću SSO.

Pored toga, u izveštaju se navodi da je takođe uništen "Pancir-S1", "koji je štitio ključne objekte i neprijateljske PVO položaje od dronova i raketa na niskim i srednjim visinama.“