Tokom noći između 24. i 25. februara 2026. godine borbeni avion F-16 turskog ratnog vazduhoplovstva srušio se u zapadnom delu Turske, nedaleko od baze Balikesir iz koje je prethodno poleteo.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane Turske, kontakt sa avionom izgubljen je ubrzo nakon ponoći, svega nekoliko minuta po poletanju. Let je prekinut u ranoj fazi penjanja, nakon čega je avion pao u blizini trase autoputa Istanbul-Izmir.

Na mesto pada odmah su upućene snage bezbednosti, vatrogasne jedinice i medicinske ekipe. Delovi aviona pronađeni su rasuti na širokom području, što ukazuje na snažan udar pri padu.

Pilot je poginuo na licu mesta. Ministarstvo odbrane potvrdilo je smrt pilota i najavilo sprovođenje zvanične istrage, koju vodi tim za ispitivanje vazduhoplovnih nesreća, kako bi se utvrdio tačan uzrok gubitka aviona.

- Naš pilot je stradao tokom izvršenja zadatka. Uzrok nesreće biće poznat nakon kompletne tehničke analize - navodi se u zvaničnom saopštenju.

Nesreća se desila u trenutku kada tursko ratno vazduhoplovstvo sprovodi intenzivne letačke aktivnosti u okviru obuke i redovnih operacija. Zvaničnici za sada nisu saopštili da li je let bio deo treninga ili operativne misije.

Pad F-16 u Turskoj usledio je nakon niza incidenata sa istim tipom aviona širom sveta poslednjih meseci.

U januaru je tajvanski F-16 pao u more tokom rutinskog leta, dok se u avgustu prošle godine jedan avion ovog tipa srušio u Poljskojtokom priprema za aero-miting, pri čemu je pilot takođe poginuo.