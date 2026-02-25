Slušaj vest

Ukrajinska vojska izvela je noćnu operaciju u kojoj je krstarećim raketama dugog dometa "Flamingo"gađala fabriku mašina u Votkinsku, ključno postrojenje za proizvodnju projektila u ruskoj Udmurtskoj Republici.

Napad, koji se dogodio u noći između petka i subote, na više od 1.300 kilometara od ukrajinske granice, danas je potvrdio Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Objavljen je i snimak udara.

Generalštab potvrdio napad

Fabrika u Votkinsku je strateško državno odbrambeno preduzeće i jedan od najvažnijih proizvođača projektila u Rusiji. Tamo se proizvode balističke rakete kratkog dometa Iskander-M, koje se često koriste u napadima na Ukrajinu, kao i interkontinentalne balističke rakete (ICBM) sposobne da nose nuklearne bojeve glave do Sjedinjenih Američkih Država.

Sumnja se da se u fabrici proizvodi i novi ruski krstareći projektil tipa Orešnik.

- Pogođeno je preduzeće vojno-industrijskog kompleksa Votkinski zavod. Na području objekta zabeležen je požar. Utvrđuju se posledice - objavio je ukrajinski Generalštab na društvenim mrežama.

Eksplozije i povređeni

Stanovnici Votkinska prijavili su eksplozije tokom noći, navodeći da je meta bila fabrika projektila. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci crnog dima koji se uzdiže iznad lokacije, kao i fotografije razbijenih prozora na obližnjim zgradama.

Aleksandar Brečalov, šef Udmurtije, potvrdio je da je ukrajinski dron pogodio objekat u regionu, ali nije naveo tačnu metu.

- Prema operativnim podacima, ima štete i žrtava - izjavio je.

Nezavisni ruski Telegram kanal Astra, pozivajući se na analizu snimaka očevidaca, naveo je da je pogođena upravo fabrika u Votkinsku i da je u napadu povređeno najmanje 11 osoba. Prema njihovim izvorima, oštećene su dve fabričke hale - broj 22 i 36.

Ukrajinske rakete dugog dometa

Ukrajinske krstareće rakete "Flamingo" navodno imaju domet do 3.000 kilometara i nose bojevu glavu tešku oko 1.150 kilograma.

Neposredno pre napada, 20. februara, Denis Štiljerman, suvlasnik ukrajinske kompanije Firepoint, koja stoji iza razvoja "Flaminga", objavio je video lansiranja projektila uz zagonetnu poruku: "Bez konteksta. Kontekst - kasnije."

Nakon što je Generalštab potvrdio udar, Štiljerman je podelio njihovu objavu uz komentar: "A evo i konteksta."

Proširenje fabrike uprkos sankcijama

Fabrika u Votkinsku značajno je proširena tokom rata, uprkos međunarodnim sankcijama. Zapošljene su hiljade novih radnika, izgrađeni novi pogoni i uvezene napredne mašine.

Istraga lista "Kijev independent" iz juna 2025. otkrila je da su isporuke iz Kine, Tajvana i Belorusije, preusmerene preko trećih strana, omogućile to proširenje.

To je imalo direktan uticaj na intenzitet ruskih raketnih napada na ukrajinske gradove. Rusija je 2024. proizvela gotovo tri puta više raketa Iskander-M nego 2023. godine, dok je 2025. zabeležena značajna eskalacija vazdušnih napada.

Na primer, Moskva je rakete Iskander koristila u napadu na grad Sumi na Cveti, kada su poginule 34 osobe, uključujući dvoje dece.

Raniji napadi u regionu

Ovo nije prvi put da Ukrajina dalekometnim oružjem gađa vojne objekte u ovoj udaljenoj ruskoj regiji. U julu 2025. zabeležen je uspešan napad na fabriku oružja u Iževsku.