NOVA VELIKA KORUPCIONAŠKA AFERA U UKRAJINI! Uhapšen komandant logistike vazduhoplovstva i lokalni šef SBU! Ukrali 320.000 dolara!
Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) otkrila je mito u iznosu od 320.000 dolara kod komandanta logistike Ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva (na toj poziciji je trenutno pukovnik Andrij Ukrajinec) i načelnika SBU u Žitomirskoj oblasti, Vladimira Kompaničenka.
Prema preliminarnim podacima, oni su proneverili sredstva predviđena za izgradnju zaštitnih objekata na aerodromima.
Prvobitno su o tome izvestili neimenovani Telegram kanali, a kasnije su informacije potvrdili savetnik ministra odbrane i poslanik Oleksij Gončarenko.
SBU je kasnije potvrdila hapšenje osumnjičenih, ali nije objavila njihova imena.
Odeljenje kontraobaveštajne službe otkrilo ozbiljne nepravilnosti
Prema podacima iz istrage, u maju 2025. godine doneta je odluka o dodeli 1,4 milijarde grivni za izgradnju montažnih lučnih konstrukcija.
Međutim, provere Odeljenja vojne kontraobaveštajne službe otkrila su ozbiljne nepravilnosti — projekti nisu ispunjavali bezbednosne zahteve, konstrukcije nisu obezbeđivale adekvatnu zaštitu avijacije, a cena radova bila je znatno preuveličana.
Uprkos tome, započete su uplate avansa po ugovorima.
Komandant logistike se obratio šefu regionalne SBU sa zahtevom da „pomogne“ u podmićivanju rukovodstva vojne kontraobaveštajne službe.
Šef SBU je pristao i delovao kao „garant“ dogovora, lično uključivši jednog od izvođača u šemu.
Osumnjičeni su planirali da predaju oko 13 miliona grivni — što je jedan odsto finansiranja objekata — kao nagradu za prikrivanje pronevere sredstava. Takođe su planirali da angažuju „lojalne“ revizore koji bi pripremili fiktivne izveštaje o kvalitetu izgradnje.
