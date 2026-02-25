Slušaj vest

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) otkrila je mito u iznosu od 320.000 dolara kod komandanta logistike Ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva (na toj poziciji je trenutno pukovnik Andrij Ukrajinec) i načelnika SBU u Žitomirskoj oblasti, Vladimira Kompaničenka.

Prema preliminarnim podacima, oni su proneverili sredstva predviđena za izgradnju zaštitnih objekata na aerodromima.

Prvobitno su o tome izvestili neimenovani Telegram kanali, a kasnije su informacije potvrdili savetnik ministra odbrane i poslanik Oleksij Gončarenko.

SBU je kasnije potvrdila hapšenje osumnjičenih, ali nije objavila njihova imena.

Odeljenje kontraobaveštajne službe otkrilo ozbiljne nepravilnosti

Prema podacima iz istrage, u maju 2025. godine doneta je odluka o dodeli 1,4 milijarde grivni za izgradnju montažnih lučnih konstrukcija.

Međutim, provere Odeljenja vojne kontraobaveštajne službe otkrila su ozbiljne nepravilnosti — projekti nisu ispunjavali bezbednosne zahteve, konstrukcije nisu obezbeđivale adekvatnu zaštitu avijacije, a cena radova bila je znatno preuveličana.

Uprkos tome, započete su uplate avansa po ugovorima.

Komandant logistike se obratio šefu regionalne SBU sa zahtevom da „pomogne“ u podmićivanju rukovodstva vojne kontraobaveštajne službe.

Šef SBU je pristao i delovao kao „garant“ dogovora, lično uključivši jednog od izvođača u šemu.