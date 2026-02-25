Slušaj vest

Belorusija, blizak saveznik Moskve kojom vlada predsednik Aleksandar Lukašenko, prema navodima poljskih zvaničnika angažovala je stručnjake sa Bliskog istoka sa "visokim nivoom ekspertize" za projektovanje i kopanje tunela, piše britanski list Telegraf.

Ova taktika, koja podseća na film "Veliki beg", predstavlja novu eskalaciju u, kako se navodi, hibridnom ratu Kremlja protiv Evrope, u okviru kojeg je Minsk pokušao da pošalje desetine hiljada migranata preko istočne granice Poljske.

Otkrivena četiri tunela

Poljske vlasti navode da su u 2025. godini otkrivena ukupno četiri tunela ispod granice sa Belorusijom.

- Službenici Jedinice granične straže Podlaskog vojvodstva otkrili su ukupno četiri tunela ispod granice sa Belorusijom, sve tokom 2025. godine - izjavila je potpukovnica Kataržina Zdanovič iz poljske granične službe.

1/4 Vidi galeriju Tuneli ispod granice Poljske i Belorusije Foto: Poljska vlada

Prema njenim rečima, fizičke i elektronske mere obezbeđenja, uključujući termalne kamere i sisteme detekcije, omogućavaju brzo reagovanje na pokušaje ilegalnog prelaska granice, čak i pod zemljom.

Jedan od najvećih tunela otkriven je sredinom decembra u blizini sela Narevka u istočnoj Poljskoj. Kroz njega je, prema navodima, prošlo oko 180 migranata, uglavnom iz Avganistana i Pakistana. Većina je uhapšena nakon izlaska na poljsku stranu.

Tunel je, prema podacima Poljske, bio visok oko 1,5 metara. Ulaz na beloruskoj strani bio je sakriven u šumi. Protezao se oko 50 metara na beloruskoj i oko 10 metara na poljskoj teritoriji.

Ko stoji iza tunela?

Stručnjaci navode da su za ovakvu vrstu podzemne infrastrukture potrebna specijalizovana znanja. Kao moguće grupe sa takvim iskustvom pominju se palestinski pokreti Hamasi Hezbolah, pojedine kurdske frakcije, kao i tzv. Islamska država (ISIS).

Američka vojna istoričarka Linet Nasbaker ocenila je da je "moguće" da iza toga stoje grupe koje podržava Iran, poput Hezbolaha, podsećajući na iskustva iz Libana i Gaze.

Major Rob Kembel, stručnjak za utvrđenja i bivši pripadnik britanske vojske, rekao je da bi, ukoliko bi morao da spekuliše, to mogli biti Hamas ili Palestinski islamski džihad.

S druge strane, bivša izraelska obaveštajna pukovnica Sarit Zehavi navela je da takva sposobnost nije ograničena samo na iranske saveznike, već da i druge grupe, uključujući kurdske milicije u Siriji ili ISIS, koji poseduju znanje o kopanju dubokih tunela.

Poljski zvaničnik Marčin Kjervinski ranije je izjavio da su neki od kopača tunela došli iz Kurdistana, ali je naglasio da Poljska smatra beloruske vlasti krajnje odgovornim.

1/9 Vidi galeriju Poljska vojska Foto: Shutterstock, Printscreen/Youtube

Šira strategija destabilizacije

Pod vlašću Lukašenka, koji je na čelu države više od 30 godina, Belorusija je igrala aktivnu ulogu u pokušajima Moskve da destabilizuje Zapad migracionim talasima.

Još pre izbijanja opšteg rata u Ukrajini 2022. godine, Belorusija je korišćena kao polazna tačka za slanje hiljada migranata preko poljske granice, zbog čega je Varšava izgradila ogradu dugu 200 kilometara sa 300 kamera.

Od početka rata u Ukrajini, Rusija je, prema navodima zapadnih izvora, izvodila i upade dronovima, podmetanja požara na evropskim aerodromima, kao i sabotaže u fabrikama i na železnicama koje snabdevaju Ukrajinu.

Cilj takvih aktivnosti, tvrdi se, jeste kažnjavanje Zapada zbog vojne podrške Ukrajini i pokušaj slabljenja podrške vladi predsednika Volodimira Zelenskog.

Poljska: Spremni smo da reagujemo

Poljska tvrdi da je sposobna da pronađe i uništi ulaze u tunele. Ipak, postoji zabrinutost da se, svaki put kada se jedna ruta zatvori, pojavi nova na drugom mestu.

Zamenik ministra unutrašnjih poslova Češlav Mroček izjavio je da sama pojava tunela ukazuje na efikasnost poljske granične službe.