Slušaj vest

- Trupe i oprema potrebni za sprečavanje napada biće raspoređeni u blizini ključnih energetskih objekata. Pojačane snage policije patroliraće područjima oko elektrana, distributivnih stanica i kontrolnih centara - rekao je on u video poruci objavljenoj na Fejsbuku.

Viktor Orban je dodao da će letovi dronova biti zabranjeni u području koje se graniči sa Ukrajinom. Bezbednost energetske infrastrukture će takođe biti pojačana.

Mađarska, zajedno sa Slovačkom, je 27. januara ostala bez nafte preko cevovoda Družba zbog poremećaja u tranzitu iz Ukrajine.

Iz Ukrajine su saopštili da je razlog šteta na objektu usled ruskih napada.

U ponedeljak je Budimpešta blokirala još jednu rundu sankcija Rusiji i kredit EU od 90 milijardi evra Kijevu zbog situacije sa cevovodom. Bratislava je, zauzvrat, objavila prekid vanredne isporuke električne energije Ukrajini.

Kako je primetio mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, Kijev je prekinuo tranzit iz izmišljenih političkih razloga, jer za to nema tehničkih osnova.