Turska je demantovala da se priprema za invaziju na Iran u slučaju američkog napada.

"Tvrdnje u određenim medijima da Turska planira invaziju na iransku teritoriju iz bezbednosnih razloga u slučaju američkog napada na Iran sadrže dezinformacije", saopštila je Direkcija za komunikacije Predsedništva Turske.

Naglasili su da Turska poštuje teritorijalni integritet i suverenitet susednih zemalja.

Takođe je istaknuto da Ankara kontinuirano preduzima neophodne mere kako bi osigurala granice zemlje, bez obzira na regionalne tenzije, prenela je agencija Anadolija.

Kurir.rs/Beta

