ANKARA KATEGORIČNA: Turska ne planira invaziju na Iran ako SAD pokrene napad!
"Tvrdnje u određenim medijima da Turska planira invaziju na iransku teritoriju iz bezbednosnih razloga u slučaju američkog napada na Iran sadrže dezinformacije", saopštila je Direkcija za komunikacije Predsedništva Turske.
Naglasili su da Turska poštuje teritorijalni integritet i suverenitet susednih zemalja.
Takođe je istaknuto da Ankara kontinuirano preduzima neophodne mere kako bi osigurala granice zemlje, bez obzira na regionalne tenzije, prenela je agencija Anadolija.
Kurir.rs/Beta
