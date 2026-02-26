Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron održaće u ponedeljak, 2. marta govor o francuskom nuklearnom odvraćanju u Evropi, odnosno o doprinosu francuskog nuklearnog odvraćanja sigurnosti evropskog kontinenta u suočavanju s globalnim geopolitičkim previranjima, saopštila je Jelisejska palata.

On će se javnosti obratiti sa poluostrva Brest, gde su stacionirane četiri podmornice sa balističkim raketama na nuklearni pogon koje čine okeansku komponentu francuskog nuklearnog odvraćanja, prenosi Parisjen.

"Ovo će biti važan trenutak u mandatu. Nesumnjivo će doći do nekih značajnih pomaka i razvoja događaja", rekao je neimenovani zvaničnik francuskog predsedništva.

To obraćanje Makrona predstavljaće nastavak njegovog govora od 7. februara 2020. godine, u kojem je predložio Evropljanima "strateški dijalog" o "ulozi francuskog nuklearnog odvraćanja" u kolektivnoj sigurnosti Evrope.